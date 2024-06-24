TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:18
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor’dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor’un evine gitti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alantor’un ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.



TBMM haberleri Meclis haberleri koruma haberleri

İlgili Haberler

AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı

AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan davasına ‘tutuklanan polisler’ damga vurdu

Ayhan Bora Kaplan davasına ‘tutuklanan polisler’ damga vurdu
CHP’li Murat Bakan, TBMM'de polis intiharları ve tarikat örgütlenmelerini gündeme getirdi

CHP’li Murat Bakan, TBMM'de polis intiharları ve tarikat örgütlenmelerini gündeme getirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler