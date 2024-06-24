TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor’dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor’un evine gitti.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alantor’un ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
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