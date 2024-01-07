TBMM, 2024 bütçesi için 51 gün çalıştı

2024 bütçesi, TBMM’de toplam 51 günlük görüşmeler sonucu kabul edildi. Bu görüşmelerin 36 günü komisyonda, 15 günü genel kurulda sürdü. Bu görüşmelerde muhalefetin tüm öneri ve teklifleri reddedildi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00
TBMM, 2024 bütçesi için 51 gün çalıştı
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Süreçle ilgili çalışma hazırlayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iş cinayetlerinin önüne geçilmesi, öğretmen ataması, ücretsiz bir öğün yemek verilmesi, çiftçilerin tarımsal üretimde kullandığı mazottan ÖTV alınmaması gibi konularda verdikleri önergelerin AKP ve MHP tarafından reddedildiğini söyledi.

Akay, “Bu durum TBMM’nin itibarına zarar vermekte, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerine atanmış bakanlar tarafından büyük bir saygısızlık sergilenmektedir. Gönderilen cevap metinleri, sorulara karşılık gelmemekte ve cevap niteliği taşımamaktadır” dedi. 

‘BÖYLE PİŞKİNLİK GÖRÜLMEDİ’

Aile Destek Programı’ndan yararlanan hane sayısını sorduğunu ancak yanıt alamadığını da söyleyen Akay, “Dalga geçiyorlar. Böylesi bir pişkinlik cumhuriyet tarihinde görülmemiştir” ifadelerini kullandı. Yetiştirme yurtlarından kaçan çocuklara ilişkin verilerin yazılı olarak paylaşılacağının vurgulandığını ancak gönderilen üç sayfalık yanıtta istatistiklerin yer almadığını aktaran Akay, “Bakan bize gerçekleri söylemek yerine yine masal yazıp göndermiş. Göndermeyeceksen neden göndereceğim diyorsun sayın bakan?” tepkisini gösterdi.


TBMM Bütçe bütçe görüşmeleri

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