Tanrıkulu'ndan Yargıtay kararı sonrası flaş çağrı: Yapılacak tek iş TBMM'nin olağanüstü toplanması

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yargıtay’ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına ilişkin; “Gelinen durum; yargı erkleri arasında görüş ayrılığı değil, Anayasa’yı korumak ve uygulamak zorunda olan yargı kurumunun Anayasa’yı ihlal etmesi ve bunda ısrar etmesidir. Yapılacak tek iş TBMM’nin olağanüstü toplanması ve Anayasa’yı koruyacak bir düzenleme yapmasıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 21:07
Tanrıkulu'ndan Yargıtay kararı sonrası flaş çağrı: Yapılacak tek iş TBMM'nin olağanüstü toplanması
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına karar verdi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

“Bir insanı silah zoruyla zorla özgürlüğünden mahrum etmekle Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye etmeyerek özgürlüğünden mahrum bırakmak arasında büyük fark var. Birincisi ‘hürriyeti tahdit’ suçu, ikincisi ‘anayasal düzene karşı’ suçtur. Gelinen durum; yargı erkleri arasında görüş ayrılığı değil, Anayasa’yı korumak ve uygulamak zorunda olan yargı kurumunun Anayasa’yı açıkça, bilerek, isteyerek ihlal etmesi ve bunda ısrar etmesidir. Yapılacak tek iş TBMM’nin olağanüstü toplanması ve Anayasa’yı koruyacak bir düzenleme yapmasıdır. AK Parti, Anayasa’yı yok sayan, askıya alan bu durumun yaratıcısı ve ortağı değilse TBMM’nin olağanüstü toplanmasına engel olmamalı böyle bir düzenleme yapmanın önünü açmalıdır.”


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