TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda tartışma

09 Kasım 2022 Çarşamba, 21:17

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, maden faciasında yaralı kurtulan bir işçinin daha yaşamını yitirmesi nedeniyle milletvekillerine söz verdi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun taziye dileklerini dile getirmesinin ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da söz istedi.

Yıldız, parti grupları adına bir kişiye söz verdiğini belirterek, “Kani Bey’in konuşmasını yeterli bulmadınız mı?” diye sordu.

Yavuzyılmaz da “Ben Zonguldak Milletvekiliyim” diye karşılık verdi. Yıldız’ın “İzmir milletvekilini yeterli bulmadıysanız, cevap verin” demesi üzerine Yavuzyılmaz, “Benim sorduğum sorulara da siz cevap verin. Ben Zonguldak milletvekili miyim, bu kaza Zonguldak’ta olmadı mı?” diye sordu.

Yıldız’ın dilek ve temenniler kısmında herkese söz veremeyeceğini belirtmesi üzerine Yavuzyılmaz, “Söz vermeniz için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Kaç kişi ölürse söz vereceksiniz?” diye sordu. Yıldız, “Saygılı olun. Haddinizi bilin, saygılı olun. O sorduğunuz sorunun ne anlama geldiğini bilin” diye yanıt verdi.

Yıldız ile Yavuzyılmaz arasında başlayan tartışma, AKP ve CHP’liler arasında karşılıklı laf atma şeklinde bir süre daha devam etti.

BAKANLIK TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TEFTİŞLERE İLİŞKİN VERİ PAYLAŞTI

Komisyonda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bürokratları maden işyerlerinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine teftişlerine yönelik bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmeye göre; 2021 yılında maden işyerlerinde gerçekleştirilen programlı iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde 14 bin 583 noksanlık tespit edildi. 14 bin 583 noksanlığın bin 75’inin yeraltı madenlerinde, 12 bin 500’ünün yer üstü madenlerinde ve bin 8’inin ise yeraltı kömür madenlerinde belirlendiği kaydedildi. Mevzuat aykırılıkları ise şöyle sıralandı:

Havalandırma: Merkezi gaz izleme sensörlerinin eksik olması ya da hiç olmaması,





Yangın ve Patlama: Yangın riskine karşı kömürün hava ile temasının kesilmemesi,





Arama, Kurtarma ve Acil Durum: Personel takip sistemi kurulmaması ya da çalışmaması,





Kontrol sondajı yapılmaması, uygun yapılmaması veya kayıt altına alınmaması.

Bakanlık müfettişlerince yeraltı maden işyerlerinde tespit edilen eksikliklerin bir bölümünün maden işletmecileri tarafından giderilmediği belirtildi. Bakanlık bürokratlarının verdiği verilere göre; 2021 yılında yeraltı maden işyerlerinde tespit edilen bin 75 eksiklikten 213’ünün giderilmediği kaydedildi.

AMASRA’DAKİ MADENDEKİ DENETİMLER

Facianın meydana geldiği TTK Amasra İşletmesi’nde faciadan önce gerçekleştirilen teftişlerin detayları da paylaşıldı. Maden sahasında 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programlı teftişte, toplam 19 mevzuata aykırılık tespit edildiği ortaya çıktı. Mevzuata aykırı uygulamaların 16’sının teftiş sırasında giderildiği, üç mevzuata aykırılık için ise idari para cezası önerildiği belirtildi.

UYGUNSUZ HAVALANDIRMA VE EKİPMAN

TTK Amasra İşletmesi’ndeki teftişlerin ardından hazırlanan raporlarda yer alan eksik unsurlar şöyle açıkladı: