'TBMM Araç Giriş Kartı'nı kullanan eski AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şen hakkında işlem başlatıldı
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine verdiği yanıtta; milletvekillerine özel “TBMM Araç Giriş Kartı”nı kullanan eski AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Öner Şen hakkında Düzce Emniyet Müdürlüğü’nce Türk Ceza Kanunu'nun “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu şüphesiyle işlem başlattığını açıkladı.
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, eski AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı ve eski İl Genel Meclis üyesi Öner Şen’in milletvekillerine özel olarak verilen “TBMM Araç Giriş Kartı” kullanmasını Meclis gündemine taşımış ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.
Önergeyi Şentop adına yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Soru önergenizde bahsi geçen konuyla ilgili olarak Düzce Emniyet Müdürlüğünce Türk Ceza Kanunu'nun 262'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçu şüphesiyle gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirilmiştir” bilgisini verdi.
Bilgiç’in yanıtında; bu tip olaylarla ilgili duyum veya ihbar şeklinde şikayet olduğunda yürütülen süreç şöyle anlatıldı:
Bahsi geçen nitelikteki olaylarla ilgili duyum veya ihbar şeklinde şikâyetler olduğunda, Güvenlikten Sorumlu İdare Amirinin imzasıyla ilgili mercilere yazılar yazılarak usulsüz kullanılan milletvekili araç giriş kartlarının görüldüğü yerde tutanakla teslim alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliği'nin 38'inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan ‘Aracın el değiştirmesi halinde araç kartı, düzenleyen birime iade edilir. Başka araçta kullanıldığı veya üzerinde tahrifat yapıldığı ya da fotokopi gibi yollarla çoğaltıldığı tespit edilen giriş kartları, görevliler tarafından tutanakla teslim alınıp iptal edilmek üzere düzenleyen birime gönderilir. Bu kişiler uyarılır, tekrarı halinde araç kartı süreli olarak alınır ve durum sicil amirine bildirilir. Kartta tahrifat yapanlar hakkında yasal yollara başvurulur’ hükmü uyarınca yasal işlem yapılması ve kartın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi şeklindeki işlemler yapılmaktadır.
Bu kapsamda, söz konusu nitelikte bir olayın gerçekleşmesi durumunda olayın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulmakta, eylemi işleyenin TBMM personeli olması halinde ise personel hakkında ayrıca soruşturma açılmaktadır.”
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