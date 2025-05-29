TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, CHP'li Asu Kaya'nın hedef alınması olayını titizlikle incelettiği açıklandı

TBMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’i kabul etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclis’teki kabulde, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Kaya’nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı’ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, kabulde, Kaya’ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline ya da Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti. Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğinin altını çizen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, öte yandan millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in vakarına karşı yapılmış olan bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.