TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili bu hafta görüşme olacağını açıklamıştı: Dertleri 'tek adam'

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde hem de yerel seçimler döneminde “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu” belirtti. AKP ve MHP’nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları yer alıyor. Bu kapsamda MHP’nin halihazırda 100 maddeden oluşan anayasa teklifi bulunuyor. AKP de yeni anayasa çalışmalarına hız verecek. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un hafta içinde siyasi partileri ziyaret edeceği belirtiliyor.

‘ESKİSİ GİBİ DEĞİL’

“Yeni anayasayı zorunluluk” olarak gören bazı AKP’liler, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilmesini amaçlıyor. Değişiklikten yana olanlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte milletvekilleri ile bakanlar arasındaki diyaloğun “eskisi gibi güçlü olmadığı, milletvekillerinin bakanlara ulaşmada zorluk çektiği ve halkın şikâyet ile taleplerini iletmede zorlandıkları” belirtiyor. Bu grupta yer alan milletvekilleri “Diyalog mekanizması hızlanmalı. Bir ilde bir sorun varsa ve bu sorun bakanlıklar kanalıyla çözüme kavuşacaksa ilgili bakanlıklara daha kolay ulaşılmalı. Böylece milletvekilleri aracılığıyla bakanlıklar halkın sorunlarına yakından temas etmiş olurlar. Bunun için de anayasa değişikliği şart” görüşünü savunuyor. Anayasa değişikliğinin dış politika için de gerekli olduğunu savunan AKP’liler, “Dışta en önemli konu terörle mücadele. Bunun için de anayasa değişikliği gerekli. Yeni anayasa ile sistemin aksayan tüm yönleri düzenlendiği takdirde hem iç politikada hem de dış politikada daha güçlü bir Türkiye’nin önü açılır. ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefine ulaşılır” yorumlarını yapıyor.

YAKICI SONUÇLAR

AKP içindeki diğer bir grup ise anayasa değişikliğinden önce ekonomik krize odaklanılmasını istiyor. Bu görüşü savunanlar, “Halk şu anda anayasa tartışmalarıyla ilgilenmiyor. Alımgücü halk adına yakıcı sonuçlar doğuruyor. Halk önce ekonomik adımlar atılmasını bekliyor. Bunun için de halktan kopuk siyaset’te son verilmesi gerek. Yerel seçimlerden sonra AKP, kamuoyu gündemine ‘lüks yaşam’ ile gelmeye başladı. Bu hem partiye hem de iktidara zarar veriyor. Öncelikle partililerin ‘lüks yaşam’dan vazgeçmeleri gerek. Yüksek enflasyon ile mücadeleyi bir noktaya taşıdıktan sonra gündemimiz yeni anayasa olmalı” diyor.

