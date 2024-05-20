TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Reisi' mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reisi'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.
Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum"
Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 20, 2024
Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer…
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