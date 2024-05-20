TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Reisi' mesajı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:28

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Reisi'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.

Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum"