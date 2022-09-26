TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye'yi dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 20:29

TBMM Başkanı Şentop, Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Şentop, "Türkiye'nin jeostratejisi çok önemli. Bunun bize kazandırdığı birtakım avantajlar, birtakım dezavantajlar var. Çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyadayız. İstikrarsız ülkelerin, yönetilemez hale gelen ülkelerin bulunduğu coğrafyadayız. Irak, Suriye, ambargolarla köşeye sıkıştırılan İran, hemen kuzeyimizde Ukrayna, Rusya, bir yanımızda Yunanistan. Böyle bir coğrafyadayız" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLGESİNDE, DÜNYADA ETKİN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yönelik zaman zaman bazı eleştiriler yapan yurt dışındaki muhataplarımıza, 'Böyle bir coğrafyada sizin ülkeniz olsaydı herhalde uzun bir zaman yaşama imkanı bulamazdınız' diye ifade ettim. Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor. Bizim bunu imkana, fırsata dönüştürmemiz, Türkiye'yi bölgesinde, dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece siyasetin mücadelesi değil. Hocalarımızın, öğrencilerimizin, iş dünyamızın, hepimizin ortak bir mücadelesidir.

Bir merkezimizin olması lazım. Yerlilik anlamında söylüyorum. Evrensel bilgiyi edinmek, o anlamda çok iyi yetişmiş olmak gereklidir ama yeterli değildir. Bunu en son Fethullahçı Terör Örgütü'nün karşılaştığımız yapılanmasında görüyoruz. Türkiye'nin en zeki çocuklarını en iyi şartlarda yetiştirmeye çalıştılar ama onlar Türkiye'de darbe yaptı, anayasal düzene karşı geldi, 251 vatandaşımızın şehit olmasına, 2 bin 550 civarında vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet verdiler. Çok iyi yetiştirilmiş bir insanın aynı zamanda Türkiye'ye aidiyet hissi içinde olması lazım"