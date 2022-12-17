TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başörtüsü teklifine imza atması tartışmaları beraberinde getirdi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin hazırlık çalışmalarında yer alması ve imza atması, Meclis Başkanlığı’nın tarafsızlığı üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Şentop, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere karşı “TBMM Başkanı bir milletvekilidir ve milletvekillerinin sahip olduğu haklara sahiptir. Onun dışında anayasada Meclis Başkanı’yla ilgili bir sınır çizilmiş. Ama böyle tarafsızlık gibi bir muğlak kelime kullanmamış” savunmasını yaptı. Ayrıca, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasıyla ilgili yasa teklifine de imza attığını anımsattı. Bunun yanında Şentop, önceki gün de milletvekili danışmanlarının “iş sonu tazminatı” alabilmeleri için yasa teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı’nın ise daha önce kendisine yasa teklifleriyle ilgili sunulan soru önergelerine dikkat çeken yanıtlar verdiği ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 24 Kasım 2020’de siyasi ahlak konusunda bir yasa teklifi çalışması bulunup bulunmadığına ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Başkanlıktan önergeye, “Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerinde olup, TBMM Başkanlığı’na bu konuda tanınan bir yetki veya yüklenen bir görev bulunmamaktadır” karşılığı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise 13 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, haberlere getirilen erişim engellerine karşı yasal bir düzenleme çalışması olup olmadığını sordu. Başkanlıktan önergeye verilen yanıtta “Kanun teklif etme milletvekillerine ait bir yetki. TBMM içtüzüğü, kanun teklif etme konusunda milletvekillerinden ayrı olarak TBMM Başkanlığı’na özel bir yetki veya görev vermemektedir” denildi.

"PARTİ FAALİYETLERİNE KATILMAMALI"

Meclis Başkanı’nın tarafsızlığına ilişkin değerlendirmede bulunan Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Meclis Başkanları’nın tartışmalara girmemesi, siyasi parti faaliyetlerine katılmaması aslolandır. İç Tüzük ve Anayasa da böyle söyler. Onların kanun teklifi vermesini önleyen bir durum yoktur ama şu ana kadar genellikle bu tarz durumların dışında kalmışlardır. Meclis başkanlarının tarafsız olması ve güncel tartışmalar içinde olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.