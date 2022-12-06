TBMM'deki gergin geçen bütçe görüşmesine ilişkin Şentop'tan açıklama

06 Aralık 2022 Salı, 11:47

TBMM'de dün gergin geçen bütçe görüşmesine ilişkin Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten meclistir, daha sonra devletimizi kuran bir meclistir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlemenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?

Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir.

Vekillerin ilk sorumluluğu Meclis'e hürmet etmektir. Kim yaparsa yapsın büyük saygısızlıktır."