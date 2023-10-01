TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında konuştu

Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:51

Güncelleme: 01.10.2023 - 14:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün açılıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00’te toplandı.

TBMM açılışı, bugün Ankara'da gerçekleştirilen terör eylemi dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bu terör saldırıları Sadece o saldırıyı yapan birkaç kişiden ya da bu saldırının arkasında görünür ya da görünmez örgütlerden ibaret değildir. Terör saldırılarının arkasında onlara silah desteği veren lojistik destek veren siyasi destek veren birtakım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil bunu çok daha ötesinde terörün arkasındaki bütün nedenler ve destekler ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecektir.”

“TBMM BİR DARBE YASASI OLAN 1982 ANAYASASINDAN KURTULMAK MECBURİYETİNDEDİR”

Yeni anaysa vurgusu yapan Kurtulmuş, “TBMM bir darbe yasası olan 1982 anayasasından kurtulmak mecburiyetindedir. Bunun için önyargısız doğru zeminlerde tartışarak her birimiz kendi fikrimizi sepetlerimizdeki pamukları ortaya koyarak yeni bir anayasa ile cumhuriyetimizin ikinci asrının taçlanması için olağanüstü gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.