TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bize başarılar diledi. Verimli, güzel bir görüşme oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:24
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Önümüzdeki haftadan itibaren Meclis'in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde bu ziyaret iade-i ziyarettir. Yeni dönemin hayırlı olması için temenni ve dileklerimizi ilettik. Tuncer Bey'in Eş Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ifade ettim."

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Bize başarılar diledi. Verimli güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki dönem Meclis'in daha hoşgörülü daha diyalog içerisinde olacağı bir süreç olmasını biz de talep ediyoruz" dedi.


Numan Kurtulmuş HEDEP

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