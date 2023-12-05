HEDEP’ten ‘CHP’yle görüşme’ sorusuna yanıt

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:38

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:38

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımogullari Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Yerel seçimler için başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Oruç “Adaylarımız en geniş kent uzlaşısıyla seçeceğimizi ifade etmiştik. Her yerde olduğu gibi erkek egemen anlayışa karşı kadınların, gençlerin ve engellilerin bir adım öne çıkmasını istiyoruz, başvurularında daha büyük bir artış bekliyoruz. Bir adım öne çıkın ve lütfen bulunduğunuz her yerde aday olmak için başvurunuzu yapın. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsin ki onlara oradan ekmek çıkmaz. Halklarımız partimizin etrafını öyle bir sarıp sarmalayacak ki halkımızla beraber bizler kayyımlara karşı koruma kalkanı oluşturacağız. Çünkü orada bizim hayatlarımız var, bizler orada doğduk orada yetiştik, o topraklar bizim topraklarımız, kayyımın toprağı değil.

“ALIN TERİMİZİ KAYYIMLARA TESLİM EDECEK DEĞİLİZ”

Alın terimiz var bizim o taraklarda alın terimizi kayyımlara teslim edecek değiliz. İl, ilçe örgütlerimizle bizler tam takım sahadayız. Batı'da da sahadayız, çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız hiç kimse kalmayana dek sokaktayız. Bizler kazanmak için yola çıktık. Umut bizimle, halkımızın kararlılığı ve cesareti bizimle. Halkımızla birlikte bizler büyük kazanacağız. İrade hırsızlarına karşı halkın iradesi kazanacak ve gerçekten halklarımız büyük bir tarih yazacak bu seçimde. Gaspçılar, kayyımcılar, darbeciler halk düşmanları siz kaybedeceksiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde halka karşı örülen bütün duvarları halkımızla birlikte paramparça edeceğiz. AKP, MHP kayyımlarını kendi çukurlarına göndereceğiz. Bizim olanı geri alacağız” dedi.

‘CHP’YLE GÖRÜŞMENİZ OLACAK MI’ SORUSUNA YANIT

Oruç, "CHP ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna, "Şu an bir görüşme talebi yok. Biz tüm siyasi partiler ve toplumsal dinamiklerle zaten seçimleri konuşmak üzere görüşmeye açığız. Herkesin görüşme talebine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." yanıtını verdi.