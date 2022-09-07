TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Üçlü Muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:21

Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın stratejik hedef olarak ortaya koydukları NATO üyeliğini desteklediğini belirten Şentop, görüşmede, NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan Üçlü Muhtıra’yı hatırlattı.

Şentop, Türkiye’nin her iki ülkeden de PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle ilgili atacağı adımı beklediğini ancak Muhtıra’nın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen henüz adım atılmadığını kaydetti.

"ÜÇLÜ MUHTIRA BU SÜREÇTEKİ KILAVUZUMUZ OLMALIDIR"

Türkiye’nin, iki ülkenin taahhütlerini yakından takip ettiğini belirten Şentop, “Üçlü Muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri onay için TBMM’ye sevk edildiğinde, TBMM’de bu süreçte yaşanacak tartışmalarda bu Muhtıra bir referans olarak esas alınacaktır. Şüphesiz, Muhtıra’nın ne ölçüde uygulamaya geçtiği değerlendirilecektir. Dolayısıyla; Muhtıra, TBMM onayı söz konusu olduğunda performansın ölçüldüğü bir belge muamelesi de görecektir. Mevcut ortamda kamuoyumuzu Muhtıra’nın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. TBMM’deki onay sürecinin tamamlanabilmesini teminen söz konusu taahhütlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir” dedi.

Türkiye'nin 70 yıldan fazla süredir NATO üyesi olduğunu ve NATO'nun güvenlik faaliyetlerine en büyük katkı veren iki ülkeden biri olduğunu hatırlatan Şentop, Türkiye’nin, terörle yürüttüğü mücadeleye vurgu yaparak özellikle PKK’nn Türkiye dışında isim değiştirmesinin örgütün değiştiği anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti.