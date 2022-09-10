TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüse yakalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."


Mustafa Şentop TBMM koronavirüs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler