TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüse yakalandı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."