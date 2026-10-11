TBMM'de 'fon krizi' gündemi: Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor.

“Fon vurgunu” tartışmaları sürerken AKP tarafından geçen cuma günü TBMM’ye sunulan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

TEKLİF NELER İÇERİYOR?

Teklif, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesi, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının varlıklarının nasıl satılacağı, yatırımcılara hangi koşullarda ödeme yapılacağı ve fon kayıp ve zararının sorumlulardan nasıl geri alınacağına ilişkin hükümler içeriyor.

“Fon pay sahipliği”, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK, Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), portföy saklama kuruluşları ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları mutabık hale getirilerek fon ve hesap bazında tespit edilecek.

Fonların tasfiyesi Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurul, tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeyi, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Teklife göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı olacak.

Fon pay sahiplerine yapılacak ara ödeme tutarı, para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere, ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten bir önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan, ilgili fon pay sahibinin hesabında bulunan fon katılma paylarının toplam değerini aşamayacak.

Fonun önceki gün sonu fiyatı, ihtiyaç duyulan bilgiler tasfiye ile görevli kuruluşlardan temin edilerek, ilgili güne dair yapılan değerleme ile Takasbank tarafından hesaplanan fiyat olacak.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler, fonların mevcut varlıkları ile geri kazanılan, tahsil edilen veya iade edilen değerlerden karşılanacak. Fon pay sahiplerine ödenecek nihai tutar, yatırımcıların net yatırım tutarlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen, “piyasa bozucu eylemler”, “bilgi suistimali, “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı hükümlerinde düzenlenen fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin bir sonraki hafta Genel Kurul’da gündeme alınması bekleniyor.

KİT KOMİSYONU DENETİMLERİNE BAŞLIYOR

Öte yandan KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun hesaplarını incelemeye bu hafta başlayacak. Komisyonda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları görüşülecek.

Bu hafta, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün hesapları ele alınacak.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

TBMM Genel Kurulu’nda, görüşmelerine geçen hafta geçilemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülecek.

Genel Kurul’da bu hafta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçilecek.

Genel Kurul’un gündemine alınan Türkiye ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti'nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin de görüşülmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SUNUM YAPACAK

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 13 Ekim Salı günü toplanacak. Başkanvekili seçiminin yapılacağı komisyonda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri "Türkiye-AB İlişkileri" konusunda sunum yapacak.

TBMM’de partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.