TBMM'de tansiyon yükseldi... CHP'li Aşkın Genç’ten 'vakıflara vergi muafiyeti' tepkisi: 'KDV muafiyeti gerekiyorsa önce halkın mutfak alışverişine getirilsin!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kamuya ait taşınmazların vakıflar eliyle KDV muafiyeti kapsamında satışına olanak tanıyan düzenlemeye, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, teklifin 7’nci maddesinde yer alan; Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği veya temsil ettiği vakıflar ile mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışlarının KDV'den istisna edilmesini eleştirdi.

"TORBANIN İÇİNE HER ŞEY KONULMUŞ AMA..."

Teklifin sadece teknik değil, siyasal olarak da sorunlu olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi adeta bir torba yasa klasiğidir. 22 ayrı konuda her biri başlı başına birer ihtisas gerektiren düzenleme bir torbaya sıkıştırılmış. Demokratik yasama usulü bir kez daha askıya alınmıştır. Bu torbanın içine yine her şey konulmuş ama halkın refahı, adaleti ve anayasal denetim ilkeleri konmamıştır.

Bugün, vatandaş doğal gaz faturasını ödeyemezken, esnaf vergi yükü altında ezilirken, öğrenciler KYK borçlarını düşünürken bu torba teklifle bazı kesimlere önemli avantajlar sağlanmaktadır. Asgari ücretliden, emekliden, çiftçiden alınan vergilerle oluşturulan bütçe şimdi, bir kısmı vergi ödemeyecek bazı vakıflara, bazı şirketlere, bazı çevrelere kaynak olarak akıtılıyor.

Biz buna itiraz ediyoruz. Bu Meclis milletin meclisidir. KDV muafiyeti gerekiyorsa önce enflasyona ezdirilen halkın mutfak alışverişine getirilsin. Çocuğuna bez alamayan, kırtasiye masrafını karşılayamayan yurttaşa getirilsin. Kamu mülkünü satarak servet biriktiren vakıflara değil."