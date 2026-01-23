TBMM’deki ‘emekliye sefalet zammı’ görüşmelerine AKP milletvekili Bedirhanoğlu’nun ‘sahte pusulası’ damga vurdu

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin de içerisinde yer aldığı “torba teklifin” görüşmeleri önceki gün başladı. Görüşmeler sırasında CHP sık sık yoklama istedi. AKP’nin son dakikada komisyonda “torba teklife” eklediği madde ile kamunun, “ihale bedeli içerisinde alt işverenlere ödenmediği” gerekçesiyle kamuya iş yapan taşeron firmalardan olan “kıdem tazminatı” alacaklarından vazgeçmesi sağlanmıştı. Düzenleme Eylül 2014 ile Ekim 2019 arasındaki hizmet alımı ihalelerini kapsıyor. Taşeron firmalar tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçiliyor. Genel kuruldaki görüşmeler sırasında muhalefet düzenlemenin tekliften çıkarılması için önergeler verdi. Ancak iktidar kabul etmedi.

‘60-70 MİLYAR LİRA’

Madde üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kamu ihaleleri kapsamında alt taşeron için kamunun ödediği kıdem tazminatını alt taşerona rücu etme hakkının ortadan kaldırıldığına işaret eden Emir, “Yani devlet kıdem tazminatını ödüyor birisinin yerine, o kişi para kazanıyor ama kıdem tazminatını rücu etme, geri alma hakkından vazgeçerek o kişiyi bir kez daha ödüllendiriyorsunuz. Soru 1: Kaç liralık kaynaktan vazgeçiyorsunuz ? Bize gelen bilgiler 60-70 milyar lira olduğu yönünde. 60-70 milyar liralık bir kaynağı emekliye vermiyorsunuz, çok görüyorsunuz ama şimdi eller kalkacak, inecek ve 60-70 milyar lirayı birinin cebine koyacaksınız” dedi.

‘AZİZ İHSAN AKTAŞ MI ?’

Sorularını sürdüren Emir, şöyle devam etti:

“Soru 2: Kim bunlar ? Bu kişi Aziz İhsan Aktaş mı ? Attığı iftiraların ödülünü bu genel kuruldan mı alacak ? Türkiye’de en çok alt taşeron çalıştıranın, en çok kıdem tazminatı ödemesi gerekenin ve bu konudan da en çok yararlanacak olanın Aziz İhsan Aktaş olduğunu biz tahmin ediyoruz çünkü Türkiye’deki iş hayatını biliyoruz. Açıkça gelin, açıkça konuşun, siz de ona göre parmaklarınızı kaldırın.”

‘BABANIZIN PARASINI MI VERİYORSUNUZ ?’

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da, “Taşeronların, o yandaşlarınızın rücu ettirilen borçlarını siliyorsunuz. Peki, bunu kimin parasından veriyorsunuz; cebinizden mi veriyorsunuz, babanızın parasını mı veriyorsunuz ? Hayır. Kimin parasını veriyorsunuz ? İşte, emekliye vermediğiniz, fakire fukaraya vermediğiniz, memura vermediğiniz parayı yandaş taşeronlara veriyorsunuz. Yani, bu insanlar bu işçileri çalıştırmış, bundan para kazanmış, dünyaları götürmüşler fakat bu işçilerin tazminatını ödememişler. Peki, biz devlet olarak bunu niye ödüyoruz, cebimizden niye para veriyoruz ? Devletin kasasından tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu parayı utanmadan nasıl silebiliyorsunuz siz ?” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘SAHTE PUSULA’

Daha sonra en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran maddenin görüşmeleri başladı. Yoğun tartışmalar yaşandı. Birleşime ara verildi. Muhalefetin emekli aylıklarının artırılmasına yönelik tüm önergeleri iktidar tarafından reddedildi. CHP, emekli aylıklarında artış öngören önergesinin görüşmeleri sırasında yoklama istedi. Yoklama yapıldı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının olduğunu söyledi. CHP itiraz etti. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir kişi nerede, bir kişi ?” diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Olmayan bir kişi için burada pusula verilmiş mi ?” diye devam etti. CHP’li Aygun, “Hem de olmadan oy kullanmış” dedi. CHP’li Emir, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu için böyle birşey yapılıp yapılmadığını sordu.

‘SAHTECİLİK YAPILIYOR’

Meclis Başkanvekili Adan, “Bu Turan Bedirhanoğlu nerede ?” diye sordu. CHP’li Emir, “Bakın, sahtecilik asla kabul edilemez. Arkadaşlar, sahtecilik yapılıyor burada” dedi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. AKP’liler ise oylamının devam etmesini istedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Emeklinin hakkını yedirmeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi. CHP’li Emir, “Turan Bedirhanoğlu isimli AKP’li milletvekili adına genel kurulda olmadığı hâlde pusula verilmiş” dedi. AKP’liler ısrarla oylamanın devam etmesini istedi. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Olmayan adam nerede” diye sordu. CHP’li Emir, “Biraz önce kâtip üyeler bunu tespit etti, burada büyük bir sahtecilik var. Bu sahteciliğe izin veremeyiz! Emeklinin hakkını çalmak için bunu yapamazlar!” dedi.

‘OLMAYAN BİR ADAM’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, “Bu akşam Meclis’in saygınlığına leke düşmüştür. Bu ülkenin en önemli meselesi fakirliktir, açlıktır, yokluktur, sefalettir! Bunun görüşüldüğü, yasa teklifinin tartışıldığı akşam Meclis yoklaması istenmiştir ve olmayan bir adam adına oy pusulası verilmiştir. Bunu kabul etmiyoruz” dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Emeklinin hakkını yedirtmeyeceğiz!” diye konuştu. Bu sırada AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek ısrarla oylamanın devam etmesini istedi.

‘TERBİYESİZ, AHLAKSIZ’

TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Daha sonra söz alan Adan, tutanaklara geçen tepkisini şöyle dile getirdi:

“TBMM’yi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum, hepinize saygım var. Bugün benim yönetimimde, burada ciddi bir saygısızlık yapılmıştır, terbiyesizlik yapılmıştır; olmadığı hâlde bu kâğıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. (CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol sıralarından ‘Bravo’ sesleri, ayakta alkışlar) Ayıp değil mi ya, ayıp değil mi! Biz burada çoğumuz yaş olarak farklı bir noktadayız, hepinize çok saygı duyduğumu kendiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla, buradayken olmadığı hâlde buraya kâğıt gönderen... Çok ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum; bu saygısızlıktır, TBMM’ye yakışmamıştır. (CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol sıralarından ‘Brovo’ sesleri, ayakta alkışlar)”

Sonrasında en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran madde tepkiler, tartışmalar arasında kabul edildi.

‘GARİBANLARDAN OY ALARAK GELDİK’

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik” sözü tartışma yarattı. Muhalefet Zengin’in emekliye, emekçiye “gariban” dediğine dikkat çekti. Zengin ise, “Ya ‘garip gureba’ biliyorsunuz ne anlama geldiğini” dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Hiç yakıştıramadık bu lafı size” diye konuştu. Zengin, “Ben kendime yakıştırabiliyorum” dedi. Zengin, “Biz daha az gelir grubundan insanlardan oy alarak geldik. Siz övünürsünüz ‘zenginlerden oy aldık, eğitimlilerden oy aldık; size cahiller oy veriyor’ dersiniz” diye konuştu.

‘TERLİKLE KOVALAR’

Bu arada teklifin görüşmeleri sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e, “Özlem Hanım, anneniz babanız sanırım emekli öğretmen. Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar” dedi. Zengin, “Kovalamaz” karşılığını verdi. CHP’li Ağbaba, şunları söyledi:

“Terlikle kovalar. Burada Sayın Nilgün Ök var, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun çok kıymetli üyesi. Onun biraz tuzu kuru, o iş kadını, fabrikası var. Bu emekli maaşını Denizli’de, Buldan’da birine söyleseniz ne der Allah aşkına ? Seni de terlikle kovalar. Sen annene, babana git söyle bakalım, annene, babana ‘20 bin lira emekli maaşı veriyorum’ de.”

Teklifin ilk bölümümün görüşmeleri dün gece saat 03.00’te sona erdi. Teklifin görüşmelerine dün de devam edildi.