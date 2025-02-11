TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti

Yayınlanma: 11.02.2025 - 22:42

Güncelleme: 11.02.2025 - 22:42

TBMM Dışişleri Komisyonu, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine dair ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği hususların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Oktay, Trump'un söz konusu önerilerinden bir an önce vazgeçmesini dilediklerini söyledi.

Fuat Oktay, 28. Yasama Dönemi'nde Komisyona esas olarak havale edilen toplam kanun teklifi sayısının 142, Komisyonda halen bekleyen teklif sayısının 39 olduğunu bildirerek, bugün 5 kanun teklifinin değerlendirmeye sunulacağını belirtti. Oktay, bu anlaşmalardan ikisinin Filistin devletiyle imzalanan anlaşmalar olduğunu, bunlardan ilkiyle Filistin'e en çok gözetilen ulus statüsünün tanındığını anlattı.

Komisyonda boş bulunan üyeliklere değinen Oktay, İYİ Parti Grubu kontenjanından Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile Yeni Yol Partisi kontenjanından İstanbul Milletvekili Hasan Karal'ın seçildiğini; Komisyon bünyesindeki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu üyeliği için Yeni Yol Partisinden Karal'ın, İYİ Parti'den boşalan üyelik için de Muğla Milletvekili Metin Ergun'un belirlendiğini açıkladı.

KABUL EDİLEN 5 TEKLİF

Komisyonda daha sonra 5 kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- "Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26. ve 31. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/5/2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 47. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 21. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 4/9/2021 Tarihli ve GA21/442 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”







