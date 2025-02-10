CHP'de önseçim için kritik karar: MYK'ye yetki verildi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:12

Güncelleme: 10.02.2025 - 18:39

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "önseçim" uygulaması masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, önseçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, önseçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi. Toplantıda, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Önseçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.

MYK ÖZEL BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

MYK'de, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirilecek ve burada görüşülen önseçim uygulaması ele alınacak.

Ayrıca, MYK'de, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşülecek.