TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş iddiası üzerine toplanacak: ‘Çelişkileri soracağız’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasama yılı açılışı sırasında İsrail’in hedefinde Türkiye’nin olduğunu iddia etmesinin ardından Meclis bugün Lübnan’a ve Suriye’ye yönelik saldırılar ile çatışmaların bölgeye yayılması ve Türkiye’nin aldığı önlemler gündemiyle toplanacak.

Basına kapalı olarak yapılması beklenen oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek.

Meclis’te bugün yapılacak oturuma ilişkin konuşan CHP kurmayları, “ortada gerçek bir tehdit varsa buna göre davranılması gerektiğini, yoksa böyle bir gündemin iç siyasete dönük ucuz bir hamle olacağını” söyledi. Kurmaylar, bilgilendirme yapması gereken kişinin iddiayı gündeme getiren Erdoğan olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genellikle kendine dış düşman yataran bir siyaset izlediğine dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Erdoğan hep ‘Şimdi işsizliği konuşma zamanı değil’ diyen bir siyaset izledi. Bu düşman bazen Amerika, bazen Mısır, bazen Suriye oldu. Şimdi sadece Siyonizmin vaat edilmiş topraklar hedefiyle bir savaş iddiasından söz ediyorsa tehdit dedikleri yine sahte bir tehdit. Bu ciddi bir konu ve eğer devletin bildiği bir şey varsa gelip anlatmaları gerek” ifadelerini kullandı.

‘EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ’

Bir yandan savaş iddiaları konuşulurken bir yandan da İsrail’le kurulan ilişkilere dikkat çeken Emir, “Türkiye’nin yakın bir zamana kadar İsrail’le askeri seviyedeki işbirliği sürüyordu. İsrail’in şu anda bile petrolünün Türkiye üzerinden gittiğini biliyoruz. Gazzeli çocukların başına düşen bombanın hammaddesi Türkiye’den giden maddelerle oldu. Devlet İsrail’in saldıracağını düşünüyorsa bugün yapılacak oturumda bu çelişkinin de açıklanmasını isteyeceğiz” dedi.

Emir, “Muhalefet savaş iddiasıyla yeni bir anayasa tartışmasına mı çekilmek isteniyor?” sorusuna karşı ise “Muhalefetin bir yere çekilmesi söz konusu olamaz. Tabloyu bütün netliğiyle okuyoruz ve Türkiye için en iyisini yapacağız. Türkiye için en iyi olan, bırakın anayasa tartışmasını, bir hukuk devleti olarak halkın içinde bulunduğu yoksulluk, işsizlik, pahalılık gibi sorunlara çözüm bulunmasıdır. Halkın beklentisi budur. Bütün bunlarla ilgili adım yokken dışarıdaki savaş söylemlerinin içerideki gündemi örtme amaçlı olduğunu görüyoruz” yanıtını verdi.