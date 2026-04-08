TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Partili Poyraz'dan sağlık sistemine 'masabaşı zihniyeti' eleştirisi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, babasının sağlık süreci üzerinden Türkiye’deki sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkları ve "masabaşı zihniyeti" olarak tanımladığı bürokratik yaklaşımları gündeme getirdi.

Babasının üç ay önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve "mitral kapak yetmezliği" teşhisi konulduğunu ifade eden Poyraz, hastalığın seyri ve tedavi seçenekleri arasındaki adaletsizliğe dikkati çekti.

Poyraz, şunları söyledi:

"Bunun iki tane çözümü var: Bir tanesi açık kalp ameliyatı yani göğsünü açacaklar, 90 yaşında göğsünü açacaklar, kemiklerini açacaklar, o kapaklara müdahale edecekler, diğeri, anjiyo yoluyla giden 'mitraclip' denen bir şey. Bu 'mitraclip' denilen şey, anjiyoyla giriyorlar, o kapakçıklara o 'mitraclip'leri takıyorlar. Tabii yoğun bakımda kalbe müdahale edildiği için ertesi gün servistesiniz, ondan sonra da hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bakar mısınız teknolojiye, ne kadar muazzam değil mi? Benim babam 90 yaşında, Emekli Sandığı'ndan emekli, bugüne kadar hastaneye gitmemiş."

"DEVLET, '150 BİN LİRADAN FAZLA VEREMEM' DİYOR"

Modern teknolojinin sunduğu imkanlara rağmen devletin ödeme politikalarının hastaları riskli yöntemlere ittiğini vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

"Devlet, babama 'Bu mitraclip denilen meret 20-25 bin dolar, biz buna 100-150 bin liradan fazla veremeyiz. Dolayısıyla açık kalp ameliyatı ol' diyor. Ben Uğur Poyraz, 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Elimdeki avucumdaki her şeyimi satar, babama, anama, aileme, yetişebildiğim herkesle ilgili her şeyi yaparım. O benim babam, benim rol modelim, benim kahramanım. 'Ben 90 yaşında göğsünü açarım, böyle bir imkan varken bir lira ödemem' diyor devlet. Memleketi işte masabaşından yöneten kafanın yarattığı süreç."

"VEBALİ MASABAŞINDAN YÖNETEN BÜROKRATLARINDIR"

Kendisinin bu maliyeti karşılayabildiğini ancak imkanı olmayan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam ameliyat oldu, 'mitraclip'i taktırdım, bir gün yoğun bakımda kaldı, bir gün serviste kaldı, şimdi evde. Ben firmayı tanımıyorum, bir firma reklamı da yapmıyorum. Benim tek umurumda olan babam ve bu süreçte de öğrendiğim; elinde avucunda üç kuruşu olmayan, bu sadaka kültürüne ısrarla alıştırılan gencecik evlatların, anne ve babaları için böyle bir imkan varken açık kalp ameliyatı gibi göğsü yarıp iyileşme süresinin bilmem kaç gün olduğu bir alana mahkum edilmesi...

Bu ülke için uzuvlarını kaybetmiş Mehmetçik'inin plastik bacağına, plastik koluna bile derecelendirme yapan bir masa başı zihniyet var. Bunu değiştiremem, bu tarafta oturduğum sürece, muhalefette olduğum sürece bunu değiştiremem; bunu değiştirebilmek için elbette iktidar gücü gerekiyor ama her gün, çıktığım her yerde, bütün arkadaşlarımla gördüğüm her iktidar yetkilisinin, her bürokratın başının etini yiye yiye bıktırabilirim, muhalefet görevim de bu. Benim babam hayatta ama bunu yaptıramayan hangi evladın babası hayatını kaybettiyse vebali vallahi, billahi, tallahi bu memleketi masa başından yöneten, bu empatiyi, bu duyarlılığı kuramayan bürokratlarınızın ve onların sıralı amirlerinindir."