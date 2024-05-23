TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:56
TBMM Genel Kurulu toplandı
Abone Ol google-news

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan "Kentlerdeki yasakçı uygulamalar", AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir "Gençlik haftası" ve AKP Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci "İnebolu'nun TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile şereflendirilmesi" hakkında gündem dışı konuştu.

DEM Parti'li Tanhan, bazı illerde idarelerin kamu yararı gerekçesiyle basın açıklamalarına izin vermediğini, Anayasa'da güvence altına alınan "toplanma ve gösteri yürüyüşü" hakkının ihlal edildiğini belirtti.

AKP'li Aydemir ise 1980'li, 1990'lı yılarda gençlerin sorun olarak görüldüğünü, gençlerin önünün kapatıldığını söyledi.

Aydemir, "Gençlerin büyük meselelerle uğraşması istenmiyordu. Bugün artık 1980'lerin, 1990'ların gençlere yönelik çarpık anlayışı, AKP iktidarlarıyla tam tersi istikamete çevrilmiştir. 22 yıllık AKP iktidarında bilimden sanata, spordan siyasete gençlere alan açılmış; bu anlayış bir hükümet politikası haline getirilmiştir." diye konuştu.

Gençlerin önü açıldığında Türkiye'nin kaderinin nasıl değiştiğine savunma sanayisi alanının çok önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Aydemir, savunma sanayisi firmalarının kadrolarının gençlerden oluştuğunu aktardı.

AKP Kastamonu Milletvekili Ekmekci de 9 Haziran'ın, İnebolu'nun şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirterek, bu günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek, geleneksel hale gelen İstiklal Yolu yürüyüşü ile taçlandıracaklarını bildirdi.


TBMM haberleri Genel Kurul haberleri Meclis haberleri

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Reisi' mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Reisi' mesajı
TBMM'nin gündemi yoğun: Masada neler var?

TBMM'nin gündemi yoğun: Masada neler var?
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık
ABD’li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

ABD’li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı
Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Onur Akay’ı “Kadir Doğulu ve Tarikat İçin” diyerek dövdüler

Onur Akay’ı “Kadir Doğulu ve Tarikat İçin” diyerek dövdüler
THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama
Teoman’dan 1000’inci hafta şarkısı: ‘Benim Annem Cumartesi’

Teoman’dan 1000’inci hafta şarkısı: ‘Benim Annem Cumartesi’
34 yıldır yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı: Yetki sadece Erdoğan’da

34 yıldır yürürlükte olan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı: Yetki sadece Erdoğan’da
Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar

Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar