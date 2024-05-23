TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:56

Güncelleme: 23.05.2024 - 14:56

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan "Kentlerdeki yasakçı uygulamalar", AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir "Gençlik haftası" ve AKP Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci "İnebolu'nun TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile şereflendirilmesi" hakkında gündem dışı konuştu.

DEM Parti'li Tanhan, bazı illerde idarelerin kamu yararı gerekçesiyle basın açıklamalarına izin vermediğini, Anayasa'da güvence altına alınan "toplanma ve gösteri yürüyüşü" hakkının ihlal edildiğini belirtti.

AKP'li Aydemir ise 1980'li, 1990'lı yılarda gençlerin sorun olarak görüldüğünü, gençlerin önünün kapatıldığını söyledi.

Aydemir, "Gençlerin büyük meselelerle uğraşması istenmiyordu. Bugün artık 1980'lerin, 1990'ların gençlere yönelik çarpık anlayışı, AKP iktidarlarıyla tam tersi istikamete çevrilmiştir. 22 yıllık AKP iktidarında bilimden sanata, spordan siyasete gençlere alan açılmış; bu anlayış bir hükümet politikası haline getirilmiştir." diye konuştu.

Gençlerin önü açıldığında Türkiye'nin kaderinin nasıl değiştiğine savunma sanayisi alanının çok önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Aydemir, savunma sanayisi firmalarının kadrolarının gençlerden oluştuğunu aktardı.

AKP Kastamonu Milletvekili Ekmekci de 9 Haziran'ın, İnebolu'nun şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirterek, bu günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek, geleneksel hale gelen İstiklal Yolu yürüyüşü ile taçlandıracaklarını bildirdi.