TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklara etkisine ilişkin sunumları dinlemek için toplandı. Toplantıda sunum yapan Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç deprem bölgesinde yaptığı gözlemleri aktardı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'
Abone Ol google-news

Ailesinden uzakta kalan çocuklarda ciddi sorunlar gördüğünü söyleyen Kılıç, “Yuvalarda kalan, uzuv kayıpları olan kronik hasta olan ve refakatçisi olmayabilen çocuklar var” dedi. Konteynerlerde tuvalet sayısının yetersiz kalmasıyla çocuklarda çok fazla “alt ıslatma” olayı yaşandığını aktaran Kılıç, “Uzmanlarımız intihar vakalarında ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı çok düştü. Yani 8 yaşında intihar girişiminde bulunmuş insanlardan bahsediyoruz” bilgisini paylaştı. AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz’ın komisyona konuk olan psikoloğa, “Bölge halkının büyük bir kısmı Müslümandır veya başka semavi dinlere mensuptur. Bütün semavi dinler ölüm sonrası hayata inanır ve çocuklarını ona göre küçükken yetiştirirler. ‘Burada başımıza ne geldiyse önemli değil. Neticede ölüm, kabir bir zindan değil, bir yokluk değil, bir taraftan diğer bir tarafa geçiş köprüsüdür’ diye böyle dini şeylerle de terapi yapıyor musunuz çocuklarla?” sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

"KAYITSIZLIKTAN ÇIKIN"

Bölgedeki kayıp çocukları gündeme getiren DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin 5 Şubat itibarıyla 38 çocuğun kayıp olduğunu açıkladığını anımsattı. DEM Partili Özgül Saki ise “Kayıp çocuk ve insan vakası var. ‘Bizde yok’ diyorsunuz ama İçişleri Bakanlığı’yla, bakanlıklar arası hiçbir iletişim yok mu? Artık kayıtsızlıktan çıkın” çağrısını yaptı. l


TBMM haberleri çocuk hakları haberleri

İlgili Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kobani davası' tepkisi: Vekiller protesto etti!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kobani davası' tepkisi: Vekiller protesto etti!
TBMM Genel Kurulu'nda 'Kamuda Tasarruf' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kamuda Tasarruf' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'

Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'
Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?

Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'

Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç