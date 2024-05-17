TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 07:32

Ailesinden uzakta kalan çocuklarda ciddi sorunlar gördüğünü söyleyen Kılıç, “Yuvalarda kalan, uzuv kayıpları olan kronik hasta olan ve refakatçisi olmayabilen çocuklar var” dedi. Konteynerlerde tuvalet sayısının yetersiz kalmasıyla çocuklarda çok fazla “alt ıslatma” olayı yaşandığını aktaran Kılıç, “Uzmanlarımız intihar vakalarında ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı çok düştü. Yani 8 yaşında intihar girişiminde bulunmuş insanlardan bahsediyoruz” bilgisini paylaştı. AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz’ın komisyona konuk olan psikoloğa, “Bölge halkının büyük bir kısmı Müslümandır veya başka semavi dinlere mensuptur. Bütün semavi dinler ölüm sonrası hayata inanır ve çocuklarını ona göre küçükken yetiştirirler. ‘Burada başımıza ne geldiyse önemli değil. Neticede ölüm, kabir bir zindan değil, bir yokluk değil, bir taraftan diğer bir tarafa geçiş köprüsüdür’ diye böyle dini şeylerle de terapi yapıyor musunuz çocuklarla?” sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

"KAYITSIZLIKTAN ÇIKIN"

Bölgedeki kayıp çocukları gündeme getiren DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin 5 Şubat itibarıyla 38 çocuğun kayıp olduğunu açıkladığını anımsattı. DEM Partili Özgül Saki ise “Kayıp çocuk ve insan vakası var. ‘Bizde yok’ diyorsunuz ama İçişleri Bakanlığı’yla, bakanlıklar arası hiçbir iletişim yok mu? Artık kayıtsızlıktan çıkın” çağrısını yaptı. l