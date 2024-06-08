Tarihi genel kurul: Fenerbahçe başkanını seçiyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 11:02

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

İşte Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda dakika dakika yaşananlar:

08.56: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongrenin yapılacağı Ülker Stadı'ndan bir paylaşım yaptı.

09.00: Stat kapıları açıldı ve Fenerbahçe kongre üyeleri üye kartlarını alarak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için stada giriş yapmaya başladı.

10:05: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrenin yapılacağı Ülker Stadı'na geldi.

10.30: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise Şekip Mosturoğlu'nu önerdi. Vefa Küçük, genel kurul üyelerinin oylarıyla toplantının başkanı olarak seçildi.

10.35: Vefa Küçük: "Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum. Bugün üniversite imtihanları var. O yüzden desibel olarak tezahüratları alçak yapın."

10.40: Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okumaya başladı.

10.45: Burak Kızılhan: "Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaşarak tarihin en karakterli takımını oluşturduk. Rakliplerimiz destekelenrken biz her zaman aşağıya çerkildi. Ancak oyuncularımız yılmadılar ve "Nasıl olsa olmayacak' demeden sonuna kadar mücadele ruhlarını ortaya koydular. Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonnun kim olduğunu gmösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz."