TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

04 Ekim 2022 Salı, 18:30

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı. CHP'nin "okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasıyla ilgili önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, açlığın insani bir konu olduğunu, yoksul çocuklar için çözüm üretilmesini istedi.

Ülkenin, dirliğini ve düzenini bozan bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Aydoğan, "Çocuklar açlıktan baygınlık geçirecek bir ortama nasıl feda ediliyor? Bunları Mecliste konuşalım, çözüm için birlikte kafa yoralı" dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından olan "fırsat eşitliğinin kaybolduğunu" savundu. Yoksulluğun, herkesten çok çocukları vurduğunu ifade eden Sıdalı, "1 milyon 300 bin çocuğumuz okullarına karnı aç gidiyor. Çocuklarımızın maruz kaldığı düzenli beslenememe durumu, kansızlık, aşırı zayıflık, enfeksiyon başta olmak üzere birçok hastalığı tetikliyor, algılama ve kavramada da zorluklar ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise Türkiye'de öğrencilerin büyük bölümünün açlığa mahkum edildiğini söyleyerek, beslenmesi yetersiz olan bir çocuğun adaptasyonunun mümkün olamayacağını ifade etti.

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Türkiye'nin, öğrencilere verilen destekler konusunda dünyanın en iyileri arasında yer aldığını, eğitim öğretim için bütün imkanları seferber ettiklerini ileri sürdü. Okulları en modern imkanlarla donattıklarını, ders kitaplarını, yardımcı kaynakları ücretsiz sunduklarını, kütüphanesiz okulun kalmadığını iddia eden Taşar, "Yurt başvurusu yapan öğrencilerimizin neredeyse tamamı yurtlara yerleşti. Yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıldı. Her vatandaşımızın çocuğunun en nitelikli eğitim imkanına kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin "TÜİK'in açıkladığı verilere ilişkin iddialar"; HDP'nin "Kredi ve Kurtlar Kurumunun, yurtlara artan talebi karşılayamaması ve öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AKP Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriyle, "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Yarın Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boşalacak birer üyelik için seçim yapılacak. Perşembe günü kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında cuma günü de çalışacak.

Bu arada CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi