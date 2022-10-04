Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: İttifakımız seçimlerle sınırlı olmayacak

04 Ekim 2022 Salı, 14:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aranın ardından yeniden mesaiye başlarken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cezaevlerinde sorunlar yaşandığını iddia eden Buldan, "Son 9 ayda en az 63 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti. Aralarında ağır hastalıklara rağmen tedavi ve tahliye edilmeyenler de vardı. İşkence ile öldürüldüğü iddia edilenler de işkencelere dayanamayıp şüpheli bir şekilde intihar ettiği iddia edilenler de vardı. Adalet, hava ve su kadar önemlidir. Bu yüzden annelerin mücadelesi yaşam mücadelesidir" diye konuştu.

Cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere bin 605 hasta bulunduğunu öne süren Buldan, "Birçoğu cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumdadır. Aysel Tuğluk bunlardan sadece bir tanesidir. Durumu acil olan hasta tutsakların tahliyeleri AKP'nin hukuk dışı raporlarıyla engelleniyor" iddiasında bulundu.

MUHALEFETE 'CESUR OLUN' ÇAĞRISI

İktidarın seçim kampanyası olarak gerilim ve çatışma siyaseti yürüttüğünü ve buna itibar edilmemesi gerektiğini belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Ekonomik çöküşün ve yolsuzluk çukurunun üzerini kapatmak için çeşitli kumpaslara başvuracaklarını hepimiz biliyoruz. Hiç kimse iktidarın tuzaklarına düşmesin. Bırakın kendileri çalsın, kendileri oynasın. Çünkü bu oyunlar asla tutmayacaktır. Biz önümüze, işimize bakacağız, kazanmaya çalışacağız ve AKP'yi göndereceğiz. Şimdi savaş naraları karşısında barışın sesini daha fazla yükseltme zamanıdır. Korku iklimine sarılan iktidar karşısında cesareti daha fazla yükseltme zamanıdır. Tecride daha fazla karşı çıkma ve mücadele etme zamanıdır. Muhalefete de sesleniyorum; iktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalarak, yolsuzluk ve rant değirmenine su taşımayın, cesur olun, net olun. Barış politikasına sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Savaş politikalarına karşı çıkmak yolsuzluk, soygun ve rant düzenine giden yolları kapatmaktır. AKP ve MHP iktidarının sürdürdüğü savaş siyasetinin oluşturduğu ağır sonuçları görmeden, bunlara karşı tavır almadan Türkiye'de gerçek demokrasi mücadelesini yürütmek mümkün değildir."

"İTTİFAKIMIZ SEÇİMLERLE SINIRLI OLMAYACAK"

Pervin Buldan, yaz aylarında yurttaşlarla bir araya geldiklerini anımsatarak, HDP'nin ülkenin dört bir tarafından yükselen değişim taleplerinin ortak gücü olmada kararlı olduğunu, bu nedenle Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturduklarını anlattı. Buldan, şöyle devam etti:

"Emek ve Özgürlük İttifakı, iki ittifak arasına sıkıştırılan halkımıza üçüncü bir yol açmıştır. Bu yol ülkenin demokratik geleceğine doğru açılan umut yoludur. İttifakımız özgürlüklerden, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümünden, adaletten, kadınların eşitlik taleplerinden, gençlerin gelecek rüyalarından, Alevilerin inanç özgürlüklerinden yana bir seçeneğin oluşturulması için kollarını sıvamıştır. Bu hepimizin geleceğiyle ilgili ileri bir hamledir. İttifakımız seçimlerle sınırlı olmayıp asıl olarak meydanlarda verilen mücadelenin ortaklaştırılmasını hedefleyen büyük demokrasi yürüyüşüdür."