AKP'li Özlem Zengin'den Hasan Bitmez için taziye mesajı
AKP'li Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Hasan Bitmez için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde önceki gün konuşma yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zengin, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Bitmez'in fenalaştığı sırasında AKP tarafından gelen “Allah’ın gazabı böyle olur!” ifadesini kimin söylediği hakkındaki bir iddiayı köşesine taşıdı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demişti. Saymaz yazısında “Oysa CHP’li milletvekilleri “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü Zengin’in söylediğini iddia ediyor” ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum.— Av. Özlem Zengin ???? (@AvOzlemZengin) December 14, 2023
Mekânı cennet olsun.
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