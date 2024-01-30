TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek mi?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:29

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:52

Türkiye Büyük Mİllet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki milletvekilliğinin düşürülmesi kararının bugün okutulabileceği belirtiliyor.

Meclis'te Bekir Bozdağ'ın konuştuğu sırada tansiyon yükseldi.

CHP 'KAPALI OTURUM' İSTEDİ

CHP'nin 'kapalı oturum' önergesi kabul edildi.

CHP'nin kapalı oturumu kararın okunmasını geciktirmek ve sürecin anbean Meclis tutanaklarına geçmesini sağlamak amacıyla istediği öğrenildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kapalı oturumda yer alma yetkisine sahip olmayan kişilerin TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmasını istedi. TBMM Genel Kurulu'nun başladığı esnada DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kürsüye yürüdü.

DEM Partililer, ellerini Meclis sıralarına vurarak "Anayasa'ya darbe yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, (AYM) Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk ihlal kararında olduğu gibi, dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıklamıştı.

Şahin Usta, "Karar bugün veya bu hafta okunacak" demişti.