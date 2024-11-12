TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'İsrail'le ticaret' protestosu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:54

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere geçilmeden önce CHP milletvekilleri, iktidarın reddettiği "İsrail'le ticaret" iddialarını gündeme getirdi.

Masalarına "Soykırım gemisine hayır", "Soykırım suçtur, suça ortak olma" yazılı dövizleri koyan vekiller, konuyla ilgili gazete manşetlerini gösterip tepkilerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, "İsrail'in yanında mısın Gazze'nin yanında mısın? Bunun cevabının verilmesi lazım. Bu ayıbı Türkiye daha fazla taşıyamaz" dedi.

İsrail'le ticarete devam edildiğinin kesin olduğunu söyleyen Ağbaba, "Bugün bile devam ediyor. Burdan Filistin diye çıkıyor, yolda mallar İsrail'e gidiyor" diye konuştu.