Özgür Özel, İsrail'le ticaretin nasıl devam ettiğini anlattı: Tak tak tak, evraklar değişmekte...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 18.10.2024 - 18:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyareti kapsamında katıldığı 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde bir konuşma yaptı.

Buradaki konuşmasında, İsrail'le ticaret iddialarına değinen Özel, Tel Aviv yönetimiyle ticaretin nasıl yapılmaya devam ettiğinin ayrıntılarını anlattı.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKENİN DEPOSUNA GİDİYORMUŞ GİBİ..."

"İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor" diyen Özel, "Çünkü İsrail'le ticaretin engellenebilmesi için yapılması gereken iş İsrail'le serbest ticaret anlaşmalarının iptaliydi. İptal edilmedi. Ayrıca Türk menşeili ve İsrail menşeili ürünlerin takibi, son kullanıcı belgesi, çıkan ürünün bir başka aracılığıyla İsrail'e gitmesine olanak tanımayacak düzenlemeler yapılmadı. Ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden çıkıp geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Uluslararası sularda gelen bir helikopter, yaklaşan bir hızlı botla evraklar gelmekte. Gemi başka bir limana bile girmeden, tak tak tak evraklar değişmekte. Ürün sanki İsrail'e üçüncü ülkeden gidiyormuş gibi yapılmakta" dedi.

Özel, "Yani 'İsrail'le ticareti bitirdik' diyenler, nisandan beri orta oyunu oynayarak İsrail'e ticarete devam etmektedir. Bunu buradan, Türk milletine ve dünayda mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun, durdurun, durdurun!" diye seslendi.

ERDOĞAN 'TEK ÜLKEYİZ' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak 3 gün önce AKP Kongre Merkezi'nde yapılan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşmuş ve "Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerimizi aralıksız yürütüyoruz. İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail'le ticari ilişkiler durdurduk" iddiasında bulunmuştu.