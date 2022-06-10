Ünlü Amerikan güreşçisi John Cena, Down sendromlu Ukraynalı mülteci ile buluştu

Ünlü Amerikan güreşçisi John Cena, Down sendromlu Ukraynalı mülteci ile görüşmek için gittiği Hollanda'daki mülteci merkezinde buluştu.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 17:51
Ünlü Amerikan güreşçisi John Cena, Down sendromlu Ukraynalı mülteci ile buluştu
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Ukrayna'dan kaçan Liana Rohozin, Down sendromlu oğlu Mişa Rohozin'i motive etmek amacıyla gittikleri yerde John Cena'nın onları beklediğini söylediği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. 

John Cena, 19 yaşındaki Mişa Rohozin'in videosunu gördüğünde "İşten üç gün izin almış ve uçakla bir saat uzaklıktayken, 'Gidiyoruz' dedim" açıklamasında bulundu.

World Wrestling Entertainment'ın (WWE) twitterda paylaştığı Cena ve Mişa'nın buluşma videosunda Cena, "Seni görmek için uzun bir yoldan geldim. Seni görmek çok güzel. Senin hakkında çok şey duydum [...] Misha'nın ısrarı benimseme yeteneği olağanüstü, o sözler, 'asla pes etme'... Çok güçlüler" diyor. 

 


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