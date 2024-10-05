TBMM'de yeni oturma planı: İki parti yer değiştirecek

Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:23

Güncelleme: 05.10.2024 - 10:24

İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni, milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor.

Ancak geçen yıl oturma planı belirlendikten sonra Saadet - Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti. Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen Saadet - Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü.

Bahçeli'nin, MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle Saadet - Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi. Ancak Saadet - Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

MHP-DEM PARTİ YAN YANA

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saadet - Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak.

İstifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, Saadet - Gelecek grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AKP yer alacak.