TBMM'de yeni oturma planı: İki parti yer değiştirecek

Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan Saadet - Gelecek Grubu MHP'nin yerine geçerken; MHP'li milletvekilleri DEM Parti'nin yanına oturacak.

TBMM'de yeni oturma planı: İki parti yer değiştirecek
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:23

İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni, milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor. 

Ancak geçen yıl oturma planı belirlendikten sonra Saadet - Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti. Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen Saadet - Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. 

Bahçeli'nin, MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle Saadet - Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi. Ancak Saadet -  Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

MHP-DEM PARTİ YAN YANA

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. 

Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saadet - Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak.

İstifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, Saadet - Gelecek grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AKP yer alacak.


Etiketler: #TBMM

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 'İsrail' mesajı: 'Saldırı ihtimali varsa TBMM ile paylaşılmalı'

Özgür Özel'den 'İsrail' mesajı: 'Saldırı ihtimali varsa TBMM ile paylaşılmalı'
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu

TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler