TBMM'de, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

DHA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:17
TBMM'de, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar, Celal Adan ve Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.


TBMM yasama yılı

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