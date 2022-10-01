TBMM'de, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar, Celal Adan ve Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı