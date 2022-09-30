Meclis ne zaman açılıyor? 2022 TBMM açılışı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?

30 Eylül 2022 Cuma, 12:36

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için toplanmaya hazırlanıyor. 5. yasama yılını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmişti.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Ekim 2022 Cumartesi günü Meclis'te yeni yasama yılı başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için yarın özel gündemle toplanacak. TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke de imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni yasama yılı ile beraber TBMM gündeminde; EYT, KYK fazilerinin silinmesi, basın kanunu, icra düzenlemesi yer alacak.

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığı'na sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Meclis'i 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Meclis'in gündeminde, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

Öte yandan, iktidarın muhalif sesleri daha fazla baskı altına almak için gündeme getirdiği "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Meclis'in ana gündem maddesi olacak.

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.