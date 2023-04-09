TBMM'de 27. dönem sona erdi! 600 vekille başladı 577'ye düştü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Tarihinde ilk kez 6. yasama yılına erişen TBMM’de yine tarihte ilk kez 600 milletvekili görev yaptı. 2018’de 600 olan vekil sayısı; bakanlık atamaları, belediye başkanlığı tercihleri, ölümler, vekillik düşüşleri ve istifa gibi gerekçelerle dönem sonunda 23 eksilerek 577’ye geriledi.

TBMM, “fiilen” sona eren 27. Dönem’e 25 Haziran 2018’de 600 vekille başladı ancak yaklaşık 5 yıllık süreçte 23 ismin milletvekilliği sona erdi.

TBMM’den ayrılan bazı isimler şöyle:

Süleyman Soylu: AKP’den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, 9 Temmuz 2018’de İçişleri Bakanlığı’na atandı ve vekilliği sona erdi.

Mevlüt Çavuşoğlu: AKP’den Antalya milletvekili olan Çavuşoğlu, 9 Temmuz 2018’de Dışişleri Bakanı olarak TBMM’de görevlendirildi ve TBMM’den ayrıldı.

Berat Albayrak: AKP’den İstanbul milletvekili seçilen Albayrak, 9 Temmuz 2018’de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanınca vekilliği düştü. Albayrak, Kasım 2020’de de bu bakanlık görevinden “affını” istedi.

Abdulhamit Gül: AKP’den Gaziantep milletvekili seçilen Gül, 9 Temmuz 2018’de Adalet Bakanlığı’na getirilince vekilli son buldu. Gül, Ocak 2022’de bakanlık görevinden de “affını” istedi.

Eşref Fakıbaba: AKP’den Şanlıurfa milletvekili seçilen Fakıbaba, partisine yönelik eleştirilerini dile getirerek AKP’den istifa etti. 26 Ekim 2022’de milletvekilliğinden de istifa eden Fakıbaba, İYİ Parti’de genel başkan danışmanlığı görevine getirildi.

Deniz Baykal: CHP’den Antalya milletvekili seçilen önceki dönem CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, uzun süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu 11 Şubat’ta yaşamını yitirdi.