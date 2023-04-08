Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM 'seçim' tatiline girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 7 Nisan Cuma günü itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:18
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM 'seçim' tatiline girdi
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Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere günler kala, TBMM 7 Nisan Cuma günü itibarıyla tatile girdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.


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