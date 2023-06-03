TBMM'de 28. dönem başladı... Siyasi tarihte bir ilk: Oturumu Devlet Bahçeli yönetti

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Meclis’in 28’inci Yasama Dönemi Ankara’da törenlerle başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “en yaşlı üye” sıfatıyla geçici TBMM Başkanlığı görevini, Mustafa Şentop’tan devraldı. Devir tesliminin ardından Bahçeli ve Şentop, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. TBMM Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Bahçeli ile birlikte MHP’nin A takımı olan Başkanlık Divanı üyeleri katıldı. Siyasette bir ilk yaşandı ve Bahçeli oturumu yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise saat 13.30’ta TBMM’ye geldi. Erdoğan’ı TBMM’de geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü’ne geçti. Erdoğan’ı burada da eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı.

İLK AKSAKAL GELDİ

Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı’nın bulunduğu bölümde bir araya geldi. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere TBMM Genel Kurulu’nda devlet erkanının yer aldığı locaya geçti.

Genel kurul salonuna ilk gelen lider, AKP listelerinden milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez genel kurulu locadan izledi. Kılıçdaroğlu’nun yanında Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin olması dikkat çekti. Locada olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kılıçdaroğlu’nu ayakta karşıladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise “yanlış locaya yönlendirildiği” görüldü. Karamollaoğlu Basın Locası’nın üstündeki bölümde yemin törenini izledi. Babacan, Kılıçdaroğlu’nun arkasında yerini aldı. Locada Sayıştay Başkanı Metin Yener ile YÖK Başkanı Erol Özvar da yer aldı.

‘TÜRKİYE HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI’

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini anımsattı. Bahçeli, “Bilinmelidir ki hepimizin ortak paydası Türkiye’dir. Türkiye’yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız. Gücümüz birlik, beraberlik, kardeşliktir” dedi.

HÜDA PARLILAR YEMİN ETTİ

AKP listelerinden seçilen HÜDA PAR’lı milletvekilleri ise AKP milletvekili olarak yemin etti. Ancak CHP listelerinden seçilen Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partili milletvekillerinin kendi partilerine dönerek yemin etmesi dikkat çekti. Milletvekili seçilen ve mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan bakanlar ise yemin törenine katıldı ancak yemin etmedi. Bakan milletvekillerinin “yeni kabine açıklandıktan sonraki il genel kurul toplantısında yemin edeceği” öğrenildi.

MUHALEFETTEN ERDOĞAN’A PROTESTO

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü’ne geçti. Sonrasında ise Erdoğan, Genel Kurul’a geçerek kendisine ayrılan locadan yemin törenini takip etti. Erdoğan, genel kurul salonuna geldiğinde locada bulunan Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. Erdoğan’ı genel kurul salonuna gelirken alkışlayanlar sadece Cumhur İttifakı üyeleri oldu. Bahçeli de genel kuruldaki oturumu yönetmek üzere salona girdiğinde yine CHP ve HDP’liler ayağa kalkmadı.