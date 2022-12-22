TBMM'de asgari ücret tartışması... MHP'li vekil 'makul' buldu

22 Aralık 2022 Perşembe, 18:56

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Ocak ayında açlık sınırı, benim hesabıma göre, bu varsayımla 8 bin 707 lira olacak. İşçi asgari ücreti ocak sonunda 8 bin 500 lira olarak alacak. İlk alınan ayda bile asgari ücret, açlık sınırının altında kalacak. Kimse bu asgari ücrete 'İyi bir asgari ücret' filan demesin" diye konuştu.

"MEMNUNİYET OLUŞTUĞUNU GÖRMEKTEYİZ"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 2023 asgari ücretinde, 2022 yılı ocak ayı verileriyle kıyaslandığında yüzde 100'e yakın bir artış gerçekleştiğini savundu.

Bülbül, "Net 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret açıklamasına gelen ilk tepkilerden işçi ve işveren tarafında bu rakamın makul karşılandığını ve memnuniyet oluştuğunu görmekteyiz" diye konuştu.

(Muhammed Levent Bülbül)



"İŞÇİNİN MEMNUN OLDUĞUNU KİM NASIL TARİFLİYOR?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oturmadığı, zapt etmediği, yetkisini kendi kullanmadığı bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı kalmıştı, bugün oraya da oturdu. Bir kere TÜRK-İŞ imza atmadı, işçinin çok memnun olduğu asgari ücreti kim, nasıl tarif ediyor?" dedi.

Asgari ücretlinin kur korumalı mevduatı, altını, dövizi değil, pirinci, sütü, bulguru ve makarnayı bildiğini belirten Özel, "Bugünkü asgari ücret, temmuzda ilan edilenden 33 kilo eksik pirinç, 35 kilo eksik bulgur, 111 paket eksik makarna, 604 adet eksik yumurta, 29 litre eksik ayçiçeği yağı, 79 kilo eksik kuru soğan, 150 kilo eksik patates, 37 litre eksik süt alıyor. Siz de utanmadan sıkılmadan 'Asgari ücrete yapılan zam, işvereni de işçiyi de memnun etti' diyorsunuz. Bu açıklamaları yapanları millete şikayet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Özgür Özel)

"ASGARİ ÜCRETLİLER ENFLASYONA EZDİRİLDİ"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Asgari ücreti böyle açıklamak, milyonlarca düşük gelirlinin, asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirildiğinin çok açık bir işareti. Bu, iktidarın son asgari ücret dayatması olacak" ifadelerini kullandı.

(Hakkı Saruhan Oluç)



AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 2022 başında 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, bugün 8 bin 506 lira olarak açıklandığını ifade ederek, "Özgür Bey asgari ücretten çok rahatsız olmuş anlaşılan" sataşmasında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, "Biz, ortaya çıkan bu asgari ücretin makul olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında, ihtiyaç vuku bulduğu takdirde asgari ücrette yıl arasında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla temel hedef insanımızın enflasyona ezdirilmemesiyse elden gelen yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Erhan Usta ise Bülbül'ün sözlerini eleştirirken, "Levent Bey'in dediğinden şunu anlıyorum; ekonomi o kadar kötü ki açlık sınırının altındaki bir asgari ücreti ancak verebiliyoruz" dedi.

Bu sırada Bülbül ve Usta arasında bir süre laf atmalar yaşandı.