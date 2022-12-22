Asgari ücret iş dünyasında nasıl yankılandı?

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:37

Milyonlarca çalışanın sonucunu beklediği asgari ücret sürecinde sona gelindi.

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54 artışla 8 bin 500 TL oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: "ÖNÜMÜZÜ ŞİMDİ DAHA AÇIK GÖREBİLİYORUZ"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2023 yılında net 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, yazılı bir açıklama yaptı.

Avdagiç, şunları söyledi: “Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz.”



TÜGİAD: "BU TABLO, İŞ DÜNYASININ MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTIRDI"



Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel bugün açıklanan asgari ücret konusunda şu açıklamayı yaptı:

"İşçi ve işveren temsilcileri arasında bir uzlaşmaya varılamaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8.506 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin çalışma hayatı, ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonist ortamda alım gücünün gerilemesi, çalışan açısından asgari ücret artışını zorunlu hale getirmektedir. Ancak güçlü ekonomi ve istihdam potansiyelinin kilit noktası olan üretim çarklarının işlemeye devam etmesi de elzemdir. Mevcut koşullarda yüksek enerji maliyetleri, hammadde sıkıntısı, finansmana ulaşımın zorluğu ve parite nedeniyle sorunlarla karşı karşıya olan firmaların üzerine ilave yük getirecek uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan artış ile birlikte asgari ücret üzerindeki yüklerin azaltılması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi önem arz etmektedir. Üretim sektörlerine yönelik yeni desteklerin sağlanması, sosyal ve ekonomik hayatın bütünlüğünün korunmasına hizmet edecek ve bu sayede istihdam artarken üretimin sürdürülebilirliği de mümkün olacaktır. Bu tablo, iş dünyasının moral ve motivasyonunu artırırken çalışma barışının teminine de katkı sağlayacaktır. Ülke olarak rekabetçi bir pozisyonda olmak için enflasyon-ücret sarmalının yol açabileceği olumsuzluklar öngörülerek alım gücünü artırıcı hamleler yapılmalıdır. Keza gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun işletmelerin mali yapısı ile personel dengesini bozacak etkileri göz önünde bulundurularak çözüme kavuşturulması da iş dünyamızın beklentisidir. Dış ve iç talepte yavaşlamanın olduğu bir dönemde çalışma hayatını etkileyen kararların, iş dünyasının görüşleri de gözetilerek hassasiyetle ele alınmasını temenni ediyoruz."

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: "TOPLUMUMUZA HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

“Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun.”



