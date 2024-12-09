TBMM’de bütçe maratonu başladı... CHP lideri Özgür Özel: ‘Sandık milletin önüne konulmalı’

Yayınlanma: 09.12.2024 - 21:09

Güncelleme: 09.12.2024 - 21:09

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılının bütçe görüşmeleri için toplandı. Siyasi partiler tam kadro olarak Meclis sıralarındaki yerini aldı. Yerel seçimlerden sonra partilerin kendi içinde yaptıkları kurultaylarla da genel kurul salonunda genel başkan olan milletvekili sayıları da arttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin yerel seçimden sonra değişen genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan görüşmeleri salondan takip etti.

Genel kurul salonuna giren ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Ardından DEM Parti’nin eş başkanları salonu girdi. Ancak Bahçeli ve DEM lideri arasında bir tokalaşma yaşanmadı. Sonrasında salona giren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, sadece MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaşarak yerine oturdu.

Salona son olarak giren CHP lideri Özel, kendi grubu tarafından alkışlandı. Özel, CHP’li vekillerle tokalaştıktan sonra AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun elini sıktı. Sonrasında sırasıyla tüm gruplara giden Özel; DEM Parti, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleriyle ve grup başkanvekilleriyle tokalaştı.

Bakanlar görüşmeyi genel kurulda kendilerine ayrılan yerden izlerken CHP’nin Gölge Kabinesi’nin üyeleri de görüşmeleri misafir locasından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görüşmelere katılmadı.

CAN ATALAY ANIMSATMASI

CHP lideri Özel, konuşmasında yerel seçim sonuçlarına dikkat çekerek artık Türkiye’nin birinci partisi konumunda olduklarını vurguladı.

Yerel yönetimdeki vizyonlarını iktidarda da uygulayacaklarını söyleyen Özel, “İktidar Meclis’e getirdiği bütçeyle yine yanlış tarafta durduğunu göstermektedir. Yine ve ağır vergi yükü yoksulların sırtındadır” dedi.

Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek siyasette başlattığı normalleşme sürecine değinen Özel “Yaptığım her görüşmede emeklilerin, asgari ücretlilerin sorununu gündeme getirdim. Çünkü normali buydu. Normalleşme siyasetin kısır kavgalarından, şahsi tartışmalarından aranıp, sadece milletin gündemine yoğunlaşmaktır. Can Atalay’ın bugün burada olması normaldir ama cezaevinde tutulması normal değildir. Tayfun Kahraman’ın serbest kalması, Vera’nın babasına kavuşması hukukun gereği normaldir. Biz millet için normal olanı yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir suni gündemin milletin sesini bastırmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASA MASASINA OTURMAYIZ’

AKP’nin yerel seçimleri kaybettiğinden bu yana anayasa, “İsrail Türkiye’ye saldıracak” iddiası ve “Öcalan Meclis’te konuşsun” gibi çıkışlarla gündemi değiştirmeye çalıştığını söyleyen Özel “İktidar sandıkta kazanılan belediyelere masa başı operasyonlarla işgal etmeye başlamıştır. İktidar yine yanlış tarafta durmaktadır. Milletle bu oyunu yine yerle bir edeceğiz” dedi.

Esenyurt ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumları anımsatan Özel, başkanlarının FETÖ taktikleriyle görevden alındığını kaydetti. Özel, Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için anayasa tartışmalarının başlatıldığını ve ilk dört maddenin bile tartışıldığını belirterek “CHP mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmayacaktır” vurgusunu yaptı.

Bahçeli’nin Öcalan çıkışına değinen Özel “Kürt sorunu yoktur diyen iktidar Öcalan’ı Meclis’e davet etti. Önerimiz samimi, şeffaf bir sürecin, hiçbir aktör dışlanmadan Meclis zemininde yürütülmesidir. Şehit ailelerinin rızası alınmadığı hiçbir sürecin içinde olunmayacağını ilk günden ifade etmiştik” dedi.

ERDOĞAN’A OY YANITI

İktidarın attığı hamlelerle milletin gönlünden düştüğünü söyleyen Özel, “Tayyip Bey ‘CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor?’ demekteydi. Tayyip Bey’in şaşırdığı 31 Mart sonuçları değil, 31 Ekim sonuçlarıdır. Vatandaşlarımızın belediyelerden memnuniyeti yüzde 58’e yükselmiştir. CHP Erdoğan’ın önündeki anketlerde de Türkiye’nin birinci partisidir. Erdoğan buna isyan etmektedir. Kreşlerimizi kapatmak isteyenler suç üstü yakalanmıştır. Biz kreş yapmaya devam edeceğiz. Gelin bir garibanın evladını oradan çıkarın da görelim” ifadelerini kullandı.

Özel belediyelerinin Kent Lokantası, yurt hizmeti gibi pek çok hizmetini de sıraladı. Belediye borçları tartışmasına da değinen Özel, “Kastedilen para milletin parasıdır. Karşımıza millete zulmetmeye çalışan bir iktidar dikilmiştir. AKP yıllarca kazanmaya alışmıştır ama zaafı seçim kaybetmektir. Kaybetmek, hazmetmektir. Bir sonraki seçimi kazanmak için hatayı kendinde aramaktır. Bugün yapılan iş siyasi hazımsızlıkla millete meydan okumaktır. Millet bunu affetmeyecektir” dedi.

‘ERDOĞAN’IN AŞIRI VERGİSİ’

Asgari ücrete ilişkin 30 bin lira önerisini yineleyen Özel, 2024’ün emekli yılı ilan edildiğini ancak bu sözün karşılanmadığını belirtti.

Asgari ücretin alım gücünün 6 bin lira gerilediğine dikkat çeken Özel hem emekli maaşında hem de asgari ücrette yaşanan alım gücü kaybı nedeniyle artık yurttaşların karnını doyuramayacak, kiralarını ödeyemeyecek hale geldiğini vurguladı. Özel, emeklilerin ilk seçimde kaybettiklerini sandıkla alacağını söyledi.

"Asgari ücreti hangi enflasyona ezdirmediniz?” sorusunu yönelten Özel “Benim gördüğüm sadece pin pon topu var. Onun dışında tümüne ezdirilmiştir” dedi. Yeni yılda bütçede dolaylı vergilerin oranının yüzde 65 olduğunu söyleyen Özel, buna karşın en çok ihale alan 44 firmanın 37’sinin hiç vergi vermediğini kaydetti.

“Siz zenginlerin biz garibanların tarafındayız” diyen Özel “Cumhuriyetin ilk yıllarında Aşar Vergisi kaldırdılar. Ama çalışanlar Erdoğan’ın Aşırı Vergisi’ne muhattaptır. Bu vergiye isyan ediyorum. Bugün 12 maaş alan beyaz yakalının 3 ya da 4 maaşını vergi olarak verdiğini biliyoruz. Vergi cennetleri listesi bir türlü yayınlamamaktadır. İktidar açıklamazsa biz yapacağız. İktidarımızın ilk üç kararnamesinde bu listeyi yayınlayacağız, sizinkileri vergiye bağlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Özel, CHP’li belediyelerin tüm okullarda sıcak yemek vermek ve temiz su vermek için hazır olduğunu da belirtti.

‘SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ’

Dış politikada da Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözüne atıf yapan Özel, Suriye’deki parçalanmanın risklerine dikkat çekti. Konuya barışçıl yaklaşılması gerektiğini söyleyen Özel şunları kaydetti:

“AKP iktidarında dış politikada kurumlar dışlandı. Suriye’deki maceracı yaklaşım güvenliği tehdit etti. Göç sorunuyla karşı karşıya bıraktı. 13 yılda hiçbir şey olmamış gibi hareket edemeyiz. Geçmişten ders almalı, maceracı politikadan uzaklaşmalıyız. Yanı başımızda bir ülke paramparça hale geldi. Her parça bir başka küresel gücün elinde oyuncak olma ihtimalinde. Şimdi yaraları sarma zamanıdır. Suriye halkı için iyi olanın yanındayız. Tüm Suriye’yi temsil edecek bir rejimin kurulmasına çağrı yapıyoruz. Ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir geri dönüş programı hazırlanmalı. Suriye’ye fetih politikalarından uzak bakılmalıdır. Trollerin akıl dışı heyecanı olabilir. Terörün ve şiddetin son bulması için çözüm üretilmelidir. CHP, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır.”

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, konuşmasının sonunda erken seçim çağrısı yaparak “Bu bütçe rant peşinde koşanların, şatafatın bütçesidir. Millet yerel seçimlerde iktidar değişim sürecini başlatmıştır. Bu ülkeye daha fazla zarar verilmemeli, adalet hakim kılınmalıdır. Artık sandık milletin önüne konmalıdır, kararı millet vermelidir. Bu millete daha fazla zulmedilmemelidir. Olmayan adaleti, eşitligi getirmeye geliyoruz. Bu ülkeyi yine kurtarmaya geliyoruz” dedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ SURİYE’

Birleşimi açan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye’deki gelişmelere değinerek “Suriye’de uzun yıllar boyunca devam eden, halkına karşı gerçekten diktatörce bir yönetimin sonunda büyük katliamlarla, büyük zulümlerle çile çekmiş olan Suriye halkının bir şekilde mücadele vererek; Suriye topraklarını özgürleştirmesi ve Suriye halkının da ülkesini yeni bir sürece doğru getirdiği tarihî bir dönüm noktasına tanık olduk” dedi.

Suriye’nin yeni süreciyle ilgili beş temel konuya dikkat çekmek istediğini söyleyen Kurtulmuş, “Her şeyden evvel Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin en önemli önceliklerinden birisidir. Artık Orta Doğu”da bu bölgede daha fazla bölünmenin, daha fazla parçalanmanın, daha fazla dağılmanın değil, daha fazla iş birliğinin, güç birliğinin ve entegrasyonun esas alınması gerektiği bir sürece girdiğimiz aşikârdır. Bu çerçevede, Suriye’nin egemenliğinin korunması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, önümüzdeki süreçte hem Suriye halkının geleceği bakımından hem de Türkiye’nin millî menfaatleri bakımından fevkalade önemli bir önceliktir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Bir diğer önceliğimiz ise terörden ve terör örgütlerinden bütünüyle arındırılmış bir Suriye’nin tesis edilmesi mecburiyetidir. Uzun yıllar boyunca birtakım güçlerin ellerine silah vererek, istihbari ve lojistik destekler sağlayarak, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma aracı olarak kullandıkları terörün ve terör örgütlerinin artık Suriye sahasında bir daha söz hakkının olmadığı, bir daha etkin olmadığı bir Suriye’nin inşası ve böylece vekâlet savaşlarının kirli araçları olan terör örgütlerinin tamamının Suriye’den temizlenmesi herhâlde bölgenin ve Türkiye’nin de menfaatinin gereğidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, da bütçe sunumuna geçmeden “Suriye’de yeni bir dönüşüm başlamış durumda. Bu sürecin kapsayıcı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Önceliğimiz terör tehdidinin bertarafı. Suriye’den ülkemize terör tehdidinin gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TBMM’YE SAYGISIZLIK’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada “Merkezi yönetim bütçesinin, yüzde 90’ından fazlası doğrudan yürütme organı yani hükümet tarafından kullanılmaktadır. Nasıl, nereye, kimlere ve hangi amaçla harcanacağının talimatlarını verense, biliyoruz ki tek kişidir. Tüm harcamaların ve icraatların tek ve gerçek sorumlusu, yıllardır olduğu gibi bugün de, oturması gereken koltukta bulunmamaktadır. Kendisi, birçok yetkisi budanan TBMM’nin elinde kalan tek ve en önemli yetki olan bütçe yetkisinin icrasına dahi saygı göstermekten uzaktadır. Tıpkı uzun zamandır Türk milletinden ruhen, kalben ve aklen uzak olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a seslenen Dervişoğlu, “Lütfen kusura bakmayınız. Siz iyi bir bürokrat olarak biliriz. Ancak burası Milli Meclis’tir. Mevcut rejimin geçici ve yapay koşulları ne olursa olsun, Milli Meclis’in muhatabı da yürütmenin başıdır, yardımcısı değil…” dedi.

Dervişoğlu şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimiz, kurumları ve fertleriyle, her gün kendisinden 1 daha yitirmektedir. Açıktır ki, bozulma ve çürüme sadece bugüne ait meseleler değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte benzeri görülmemiş şekilde hızlanmıştır. Bu gerçeği, 2023 seçiminin ardından yalvar yakar göreve getirilen Bakan Şimşek de tek tek itiraf etmiştir. İzlenen politikaların irrasyonel olduğunu, net rezervimizin eksiye düştüğünü, önlem alınmazsa milli gelirin yüzde 10’una ulaşacak olan bütçe açığını ve daha nice yanlışları ilk ağızdan bizzat kendisi teyit etmiştir. Bu yıl içinde Ay’a sert iniş de vaatleriniz arasındaydı. Evet, inişiniz oldukça serttir ama indiğiniz yer ay değildir. İktidardan düşüyorsunuz fakat farkında değilsiniz.”

‘HUKUK CAMBAZLIĞI’

Yeni Anayasa tartışmalarına değinen Dervişoğlu, “Hukuktan sosyal adalete, eğitimden göç sorununa uzanan hazin stratejilerin yol açtığı, derin krizler içerisinde savrulmaktayız. Diyebilirsiniz ki bu durumdan kurtulmak için reforma, yeni bir toplumsal mutabakata, buna çatı olacak yeni bir anayasaya ve uzun vadeli vizyona ihtiyacımız var. Ancak 22 yıllık bir iktidarda, reform adı altında karşımıza çıkan tek gerçeklik, Sayın Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için yapılan hukuk cambazlıklarıdır” yorumunu yaptı.

‘SURİYE’NİN YÜZDE 40’I PKK’NIN KONTROLÜNDE’

Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin de konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de bulunmasına sebep olan şartlar fiilen ortadan kalkmış ve artık Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki varlık sebebi sona ermiştir. Türk milletinin talebi, hiç vakit kaybetmeden tüm sığınmacıların vatanlarına geri dönmesidir. Bu süreçte geri dönüşün sorunsuz, tam ve kâmil şekilde icra edilmesi için göç idaresinin kurumsal kapasitesini arttıracak bir eylem planı da ortaya konulmalıdır. Geldiğimiz noktada tıpkı dün Irak’ta olduğu gibi, bugün Suriye’de ülkenin birliği ve bütünlüğü parçalanmış ve Suriye’nin yüzde 40’ı PKK terör örgütünün kontrolüne geçmiştir. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında, Irak ve Suriye’nin parçalanması ve bu bölgelerde PKK’ya bağlı otonom bölgeler oluşturulması, Türkiye için bir beka sorunudur.”

NEO-OSMANLICI POLİTİKA TEPKİSİ

DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları, Suriye’de bölgenin yeniden dizayn edildiğini belirtti. İran’ın etkisizleştirilerek savaşa çekilmeye çalışıldığını söyleyen Hatimoğlulları, bölgede savaşın da büyütülmek istendiğini kaydetti.

Hatimoğulları, Suriye’deki cihatçı islamcı örgütlere vurgu yaparak “Türkiye’nin neden iç barışa ihtiyaç duyduğunu anlayalım diye şunun altını çizeyim. Kıbrıs’a varılacak gerilimin taşları döşeniyor. İsrail’in Gazze’ye müdahalesi de bundan bağımsız düşünülemez. Yaşananları daha büyük bir savaşın kapılarının açılacağını bilen bir yerden değerlendirmeliyiz” dedi.

İktidarın Neo-Osmanlıcı bir dış politika izlediğini söyleyen Hatimoğulları, “Çetelerin kimi bölgelerde devam eden müdahaleleri son bulmalı, silahlar susmalıdır. Suriye’nin kaderini Suriye halkları belirlemelidir. Dış müdahaleler bitmelidir” dedi. Kayyum uygulamalarını eleştiren Hatimoğulları “Baskılara rağmen toplum bu rejime rıza vermiyor” ifadelerini kullandı.

AKP’YE ‘BAŞÖRTÜSÜ’ TEPKİSİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, iktidarın İsrail’le olan ilişkilerini eleştirerek “Katil Netanyahu’nun İsrail’de protesto edilmesi mümkün ama Türkiye’de iktidarın istediği kadar Netanyahu’yu protesto edebilirsiniz. Ticareti dünyanın her yerinde protesto edebilirsiniz ama Türkiye’de etmeye kalkarsanız susturulursunuz, kelepçelenirsiniz, gözaltına alınırsınız, tutuklanırsınız. Siz ‘İsrail’e giden petrolü kesin’ diyen Şeyma kızımızın başörtüsünü cezaevinde kestiniz. İşte, serbest bıraktığınız başörtüsünün son hâli, maalesef, bu noktaya geldi; yıllardır kullandığınız başörtüsü artık İsrail’e giden gemileri örtmeye yetmiyor” dedi.

Meclis kürsüsünde konuşurken yaşamını yitiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’i anan Arıkan “Konuşmamı bu çatının gördüğü en cesur konuşma olan Hasan Bitmez kardeşimizin konuşmasıyla sonlandırıyorum: ‘Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki, bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız, vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız, tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın azabından kurtulamayacaksınız’” ifadelerini kullandı.

MHP’DEN BÜTÇEYE DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuşmasında Suriye’deki gelişmelere değindi. Emperyalizmin maşası olan terör örgütlerinin Türkiye’yi tehdit etmesine müsade etmeyeceklerini söyleyen Akçay, “Türkiye, Suriye’nin istikrarı için yıllarca çaba göstermiştir. Suriye’nin huzur, istikrar ve barış ortamına kavuşması temennimizdir. Suriye’yle 1 santimetre bile sınırı olmadığı halde Suriye’ye çöreklenenlerin hangi hakka dayanarak burada olduklarını sormak, en doğal hakkımızdır. PKK uzantısının Suriye’de aktör olarak görülemeyeceğinin altını çizmek isteriz” dedi.

Akçay, ayrıca MHP olarak 2025 bütçesine olumlu oy vereceklerini ifade etti.

TİP’TEN KONUŞMA HAKKI TEPKİSİ



Öte yandan; TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bütçe konuşulurken söz hakkı alamadıkları için Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Bu durumun utanç olduğunu belirten Baş,“Türkiye’nin ekonomisi çökmüş, bunlar zenginleri daha zengin ettikçe mutlu oluyorlar” dedi.