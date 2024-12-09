Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Parti lideri Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasının ardından Bakırhan'ı uzun bir süre alkışlaması dikkat çekti.
DEM Parti lideri Tuncer Bakırhan, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde DEM Parti adına konuştu.
Bakırhan'ın konuşmalarının ardından meclis sıralarında oturan MHP lideri Bahçeli, Bakırhan'ı uzun bir süre alkışladı.
Bahçeli'nin alkışlamasının ardından MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de DEM Parti liderini alkışladığı görüldü.
Bahçeli ayrıca DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile de selamlaştı.
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