TBMM'de CHP ve İYİ Parti'nin 'orman yangınları' ve 'demografik yapıdaki değişimlerin araştırılması' önergeleri AKP ve MHP oyları ile reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ve İYİ Parti'nin 'orman yangınları' ve 'demografik yapıdaki değişimler' konularında verdikleri araştırma önergeleri kabul edilmedi.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 17:25
TBMM'de CHP ve İYİ Parti'nin 'orman yangınları' ve 'demografik yapıdaki değişimlerin araştırılması' önergeleri AKP ve MHP oyları ile reddedildi
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TBMM Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "demografik yapıdaki değişimler", İYİ Parti'nin "orman yangınları" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

HDP'nin "çiftçilerin üretimle ilgili sorunları" konusundaki araştırma önergesi de reddedildi.

Görüşmeler 7. madde üzerinden devam ediyor.



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