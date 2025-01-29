En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları
bankalar emekli promosyonlarını nasıl güncelledi? 2025 Ocak itibarıyla emekli promosyonları 25 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları duyuruldu. 13 bankanın açıkladığı promosyon kampanyalarında ocak ayına kıyasla artış gözlemlendi.
Ayrıca, bankalar ile SGK arasında yeni promosyon anlaşması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Mart ayında imzalanması beklenen protokolle emekli promosyonlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
Şu an en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye yaklaşırken, diğer bankaların sunduğu promosyonlar da merak konusu.
İşte 13 bankanın güncellenen promosyon kampanyaları:
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon,
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık bin TL, toplamda 12 bin TL’ye varan ek ödeme,
Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon imkanı.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon,
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL ödeme.
YAPI KREDİ
Emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alan emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon,
2 fatura talimatı verenlere ek 2 bin 500 TL,
Kredi kartı harcaması yapanlara 2 bin TL,
Yapı Kredi Mobil kullanımı için 500 TL ek ödül.
QNB FİNANSBANK
15 bin TL’ye varan nakit promosyon,
CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim,
Toplamda 16 bin 200 TL’ye varan ödeme fırsatı.
GARANTİ BBVA
10 bin TL’ye kadar olan maaşlar için 6 bin 250 TL,
10 bin – 15 bin TL arası için 10 bin TL,
15 bin – 20 bin TL arası için 12 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri maaşlar için 15 bin TL promosyon.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15 bin TL’ye varan promosyon,
2 bin 500 TL chip-para ödülü ile toplamda 17 bin 500 TL ödeme fırsatı.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye varan promosyon,
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi.
DENİZBANK
12 bin TL’ye varan nakit promosyon,
Ek koşulların sağlanması halinde toplamda 20 bin TL’ye varan ek ödeme.
TÜRKİYE FİNANS
14 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL ödeme.
ŞEKERBANK
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon imkanı.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyanlara 21 bin TL’ye varan promosyon,
Ana promosyon ve ek ödüllerle toplam 21 bin TL ödeme fırsatı.
ING BANK
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon,
Otomatik fatura talimatı ve ek kampanyalar ile toplam 20 bin TL’ye varan nakit ödeme imkanı.
SGK ile bankalar arasındaki yeni promosyon protokolünün mart ayında imzalanması beklenirken, emeklilerin promosyon tutarlarında ek artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.
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