En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

GARANTİ BBVA

10 bin TL’ye kadar olan maaşlar için 6 bin 250 TL,

10 bin – 15 bin TL arası için 10 bin TL,

15 bin – 20 bin TL arası için 12 bin 500 TL,

20 bin TL ve üzeri maaşlar için 15 bin TL promosyon.