En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

bankalar emekli promosyonlarını nasıl güncelledi? 2025 Ocak itibarıyla emekli promosyonları 25 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2025 Çarşamba, 10:29
En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları duyuruldu. 13 bankanın açıkladığı promosyon kampanyalarında ocak ayına kıyasla artış gözlemlendi. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Ayrıca, bankalar ile SGK arasında yeni promosyon anlaşması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Mart ayında imzalanması beklenen protokolle emekli promosyonlarının daha da yükselmesi bekleniyor. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Şu an en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye yaklaşırken, diğer bankaların sunduğu promosyonlar da merak konusu.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

İşte 13 bankanın güncellenen promosyon kampanyaları:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon,

VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık bin TL, toplamda 12 bin TL’ye varan ek ödeme,

Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon imkanı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon,

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara 8 bin TL,

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara 10 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL ödeme.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

YAPI KREDİ

Emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alan emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon,

2 fatura talimatı verenlere ek 2 bin 500 TL,

Kredi kartı harcaması yapanlara 2 bin TL,

Yapı Kredi Mobil kullanımı için 500 TL ek ödül.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

QNB FİNANSBANK

15 bin TL’ye varan nakit promosyon,

CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim,

Toplamda 16 bin 200 TL’ye varan ödeme fırsatı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

GARANTİ BBVA

10 bin TL’ye kadar olan maaşlar için 6 bin 250 TL,

10 bin – 15 bin TL arası için 10 bin TL,

15 bin – 20 bin TL arası için 12 bin 500 TL,

20 bin TL ve üzeri maaşlar için 15 bin TL promosyon.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15 bin TL’ye varan promosyon,

2 bin 500 TL chip-para ödülü ile toplamda 17 bin 500 TL ödeme fırsatı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye varan promosyon,

Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

DENİZBANK

12 bin TL’ye varan nakit promosyon,

Ek koşulların sağlanması halinde toplamda 20 bin TL’ye varan ek ödeme.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

TÜRKİYE FİNANS

14 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL ödeme.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

ŞEKERBANK

Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon imkanı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyanlara 21 bin TL’ye varan promosyon,

Ana promosyon ve ek ödüllerle toplam 21 bin TL ödeme fırsatı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

ING BANK

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon,

Otomatik fatura talimatı ve ek kampanyalar ile toplam 20 bin TL’ye varan nakit ödeme imkanı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

SGK ile bankalar arasındaki yeni promosyon protokolünün mart ayında imzalanması beklenirken, emeklilerin promosyon tutarlarında ek artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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