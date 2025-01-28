E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

E-Devlet'teki yeni hesaplama sistemi, emekli maaşlarında büyük kayıplara neden oldu. Değişiklik, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiği endişelerini artırdı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 17:24
E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplamak için kullanılan 'Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' modülünde değişikliğe gitti. 

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

Enflasyon nedeniyle yapılan güncelleme ile emekli adayları, geçtiğimiz ay başvurduklarında alacakları maaştan çok daha düşük tutarlar ile karşılaştı.

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

Bu durum, sosyal medya ve platformlarda büyük yankı uyandırarak tepkilere yol açtı.

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

MAAŞLARDA YÜKSEK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yüksek enflasyon, milyonlarca emeklinin alım gücünü eritirken, yeni emekli olacaklar için de şok edici bir durum ortaya çıktı. 

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

SGK’nın güncellediği hesaplama sistemi, bir önceki ayla kıyaslandığında maaşlarda ciddi bir kayıp yaşanmasına neden oldu. 

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu değişiklikle maaşlarında yüzde 30’a varan düşüşler gördü.

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 30

Bir emekli adayı, geçtiğimiz ay sistemde maaşını hesapladığında 31 bin 761 TL olarak görülen maaşının, Ocak ayında yüzde 30 düşüşle daha düşük bir tutara gerilediğini fark etti. 

E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!

Uzmanlar, bu kaybın, çarpık emekli maaşı hesaplama sisteminin bir sonucu olduğunu belirterek, emeklilik başvurusundaki tek aylık farkın dahi ciddi mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.

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