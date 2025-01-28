E-Devlet'te emekli maaşı şoku: Hesaplama sistemi baştan sona değişti!
E-Devlet'teki yeni hesaplama sistemi, emekli maaşlarında büyük kayıplara neden oldu. Değişiklik, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiği endişelerini artırdı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplamak için kullanılan 'Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' modülünde değişikliğe gitti.
Enflasyon nedeniyle yapılan güncelleme ile emekli adayları, geçtiğimiz ay başvurduklarında alacakları maaştan çok daha düşük tutarlar ile karşılaştı.
Bu durum, sosyal medya ve platformlarda büyük yankı uyandırarak tepkilere yol açtı.
MAAŞLARDA YÜKSEK DÜŞÜŞ YAŞANDI
Yüksek enflasyon, milyonlarca emeklinin alım gücünü eritirken, yeni emekli olacaklar için de şok edici bir durum ortaya çıktı.
SGK’nın güncellediği hesaplama sistemi, bir önceki ayla kıyaslandığında maaşlarda ciddi bir kayıp yaşanmasına neden oldu.
Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu değişiklikle maaşlarında yüzde 30’a varan düşüşler gördü.
DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 30
Bir emekli adayı, geçtiğimiz ay sistemde maaşını hesapladığında 31 bin 761 TL olarak görülen maaşının, Ocak ayında yüzde 30 düşüşle daha düşük bir tutara gerilediğini fark etti.
Uzmanlar, bu kaybın, çarpık emekli maaşı hesaplama sisteminin bir sonucu olduğunu belirterek, emeklilik başvurusundaki tek aylık farkın dahi ciddi mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.
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