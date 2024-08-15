TBMM'de Filistin özel oturumu… Mahmud Abbas, Meclis'ten dünyaya seslendi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:19

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:21

TBMM Filistin özel oturumunda ilk sözü TBMM başkanı Numan Kurtulmuş aldı. Kurtulmuş'un ardından, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis'in şeref konuğu olarak milletvekillerine ve dünyaya seslendi.

"KARDEŞ TÜRK HALKINI KUTLUYORUM"

Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıldığını ifade etti. Abbas ise, "Türkiye’nin cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kutluyoruz. İsrail’in iğrenç suçlarını kınayan Türkiye’nin tüm siyasi partilerini kutluyorum. Asil duruşu ile Filistin halkını destekleyen kardeş Türk halkını kutluyorum. Türkiye, İsrail ile ticareti Filistin halkına destek için durdurdu" dedi.

"TARİHİ BİR OTURUM..."

Kurtulmuş, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Tarihi bir oturuma ev sahipliği ediyoruz. Gazze’de insanlık dışı katliamların başladığı andan itibaren Filistin halkına karşı ortak bir duruşu sergilemiş, dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Türkiye, bütün uluslararası platformlarda İsrail’in saldırganlığını durdurmak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Netanyahu’nun insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmamıştır. Saldırılar defalarca da lanetlenmiştir. Bundan dolayı Meclisimize teşekkür ediyorum. Her türlü zulme maruz kalan, hayattan koparılan, şehit edilen ama mücadeleden vazgeçmeyen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

"TÜM DÜNYAYI SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Çoğu kadın ve çocuklar olan masum insanların hayattan koparılışına karşı dünyayı sorumluluk almaya davet ediyoruz. İsmail Haniye şahsında bütün Gazze şehitlerini rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Haniye seçilmiş ilk Filistin başbakanı oldu. Haniye'nin 'Benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli çocuk ve kadınların kanlarından daha değerli değildir' sözü tarihe kazınmıştır."

"HALKIMIZ TESLİM OLMAYACAK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise TBMM'den dünyaya şu sözlerle seslendi:

Sizlere, mübarek Filistin’den Kudüs’ten geliyorum. Büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geliyorum. Halkım uluslararası adaletten yoksun olarak vatanına ve haklarına sarılarak işgalci İsrail’in suçlarına karşı büyük mücadele yürütmektedir.

İsrail’in saldırı, cinayet ve soykırımı nedeniyle şehit olanları anarak konuşmama başlamak istiyorum. Bunların sonuncusu da lider İsmail Haniye’ye karşı işlenen suç olmuştur. Soykırıma karşı milletimin yanında yer almaktasınız.

Her gün işgal devletinin Gazze’deki suçlarına, özellikle birkaç gün önce yüzden fazla şehit verilen El Tabin okulu saldırısı dahil, uluslararası toplum nasıl sessiz kalıyor? Erdoğan öncülüğünde Türkiye’nin cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kutluyoruz. İsrail’in iğrenç suçlarını kınayan Türkiye’nin tüm siyasi partilerini kutluyorum. Asil duruşu ile Filistin halkını destekeyen kardeş Türk halkını kutluyorum. Türkiye, İsrail ile ticareti Filistin halkına destek için durdurdu.

İsrail’in yürüttüğü soykırımın asıl amacı, vatan topraklarından Filistinlileri söküp atmak içindir. 1948’teki tehcir trajedesini tekrar yaşatmak istiyorlar. Ama bu asla gerçekleşmeyeek. Zira halkımız topraklarına bağlıdır, ne pahasına olursa olsun işgalcileri, gaspçıları def edecektir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de başka devlet kurulamaz. Gazze'siz Filistin devleti olmaz.

Halkımız teslim olmayacak. Gazze'yi tekrar imar edeceğiz, yüzde 70'ten fazlası yıkılsa da. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini inşa etmek için yapacağız. Ne pahasına olursa olsun. Katiller, işledikleri suçlardan kurtulamayacak. Zaman aşımıyla düşmez. Hesaba çekilecektir. Kudüs ve Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir.

Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran ne sizden ne bizdendir. Kutsal yerlerin tarihi yapısını değitirmek için ne yaparlarsa yapsınlar bu hakaretler sonuç vermeyecektir. En son ki gün önce Mescid-i Aksa’ya baskın oldu. Oranın camileri bizim camilerimiz, kiliseleri bizim kiliselerimizdir.