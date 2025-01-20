CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Cem Aydın' açıklaması: 'Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:28

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin CHP'den ilk tepki partinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Sözcü TV'ye konuşan Başarır, "Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor" dedi. Başarır, "O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin" ifadelerini kullandı.

Başarır şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinde Akın Gürlek’in talimatıyla gençlik kolları genel başkanımız gözaltına alınıyor. Belediyeler, fezlekeler, şimdi de dokunulmazlığı olmayan ama bu partide gençlik kolları genel başkanı olan Cem Aydın’ı bir tweet nedeniyle gözaltına alıyorlar.

Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor. Sandıkta yenemeyeceğini gördüğü partiye yargı eliyle müdahale ediyor.

Birisi bu adama dur demeli. Burada yargılanması gereken Cem Aydın değil, haksız soruşturmalardan dolayı Akın Gürlek’tir. Görevden alınması gerekir.

Bilgisayar ve telefonlarına bakıyorlar. O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin."

BURHANETTİN BULUT: ZULMÜN ARTSIN Kİ TEZ ZEVAL BULASIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki göstererek; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray’ın kullanışlı aparatı Akın Gürlek’le ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış. Anadolu’da bir söz vardır; zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz" dedi.

ÖZEL YENİDEN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Aydın'a yönelik operasyonun ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yeniden paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında yapılan suçlamaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' olduğu öğrenildi.