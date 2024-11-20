Komisyonda 'kayyum' gerginliği... CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu! Ali Yerlikaya ve Ali Mahir Başarır itişti: 'Sen kimi ittiriyorsun?'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:15

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine geçildi. Komisyon görüşmeleri gergin bir havada başladı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN 'KAYYUM' PROTESTOSU

CHP milletvekilleri 'kayyum' atamalarına tepki gösterdi. Komisyon görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı.

SALONA BARİKAT KURDULAR

Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum nedeniyle CHP'li vekiller, Bakan Yerlikaya'nın önüne barikat kurdu. Salona girmesini engellemek istedi.

CHP'li üyeler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis’e almayacağız" dedi. Bunun üzerine komisyon salonunun girişinde arbede yaşandı.

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ İLE CHP'Lİ BAŞARIR ARASINDA TARTIŞMA

Arbedelerin ardından Komisyon Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.

‘KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖNE KOYMUŞSUNUZ’

Komisyon Başkanı Mehmet Muş: "Kadın milletvekillerini öne koymuşsunuz kavga ediyorsunuz."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Bu lafını geri al!"

Muş: "Lütfen yerinize oturun. Ben gördüğümü söylerim. İki milletvekili önde, yakışıyor mu?"

Başarır: "Sözünüzü geri alın."

Muş: "Ben geliyorum, içeri giremiyorum. Geliyorum, Suiçmez'i görüyorum, Sayın Başarır'ı görüyorum. Ben içeri giremiyorum. Bana izin vermiyorsunuz? Böyle iş olmaz. Meclis'in komisyonu böyle olmaz. Sayın Başarır Bakan Bey'le görüşmek istedi. Tamam dedim gelsin. Sayın Başarır gelmedi. Ben tek geldim. Ben bir konuyu konuşacak zannettim."

CHP'li milletvekilleri Muş'un polisle komisyona girmesine tepki göstererek, "Polisler sizin badigardınız değil" ifadelerini gösterdi.

"SAYIN BAKAN, SİZ MECLİS ODALARINI DİNLİYORSUNUZ"

Başarır: “Esenyurt kayyum meselesini Sayın Bakan’la uzun uzun konuşacağız. 10 gün milletvekilleri belediye binasına giremedi. Komisyona gelen milletvekilleri olarak buna demokratik bir tepki koyalım dedik. Sabah bir toplantı yaptık ve dedik ki; CHP’li milletvekilleri olarak, kapının önünde duralım ve Sayın Bakan siz de burada iki dakika durun da nasıl bir his olduğunu öğrenin. Sabah danışmanlar ve basın mensupları alınmadı salona. Polis geldi bize dedi ki, ‘Kapının önünü mü keseceksiniz.’ Sayın Bakan siz Meclis odalarını dinliyorsunuz."

AKP’li milletvekilleri bu ifadelere tepki gösterdi.

Sözlerine devam eden Başarır, “Biz sabah durduk siz bize ‘Ne demek burada duruyorsunuz’ diye hesap sordunuz” dedi.

"BURADA 'GEÇ BUNLARI' DİYEMEZSİN"

Bunun üzerine Bakan Yerlikaya ile Başarır arasında şu tartışma yaşandı:

Yerlikaya: "Geç bunları."

Başarır: "Sayın Bakan burası Meclis, burada ‘Geç bunları’ diyemezsin."

İYİ PARTİLİ ERHAN USTA'DAN 'KAYYUM' TEPKİSİ

Söz hakkı alan Bakan Yerlikaya, “Demokrasi böyle olmaz arkadaşlar. Siz de bizi sabırla dinlerseniz sorun olmaz. Bizim demokrasimiz savunmasız değildir. Bin yıldır buradayız" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta; “Kimse 1 günde suç işlemez. Seçilen adam ertesi gün görevden alınmaz. Bunun artık bir istisna olması lazım. Uygulamaya dönüştü. Bizim kayyumla alınan belediyemiz yok, ama ben bu ülkede huzur istiyorum" dedi.