Hayvan hakları savunucuları TBMM’de 'Vekiller dışarı, yasa iptal' sloganları atıyor
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri ertelendi. İlk 3 maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmelerini TBMM koridorundaki televizyondan takip eden hayvan hakları savunucuları, Meclis'in camlarına çıkarak “Vekiller dışarı, yasa iptal”, “Susma, haykır, katliama hayır” sloganları attı.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 18 saat sürdü.
Görüşemelerde ilk üç madde AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
Görüşmeler, 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.
3. maddenin görüşmeleri devam ederken TBMM koridorundaki televizyonda komisyon görüşmesini takip eden hayvan hakları savunucuları camlara çıkarak “Vekiller dışarı, yasa iptal”, “Susma, haykır, katliama hayır” sloganlarını attı. Aktivistler, TBMM koridorunda beklemeye devam ediyor.
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